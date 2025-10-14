Cory Band: Eine Geschichte musikalischer Spitzenleistungen

Von: mk

Meran – Die Cory Band aus dem Rhondda Valley in Südwales, Großbritannien, ist eine weltbekannte Brassband, die sich durch ihre außergewöhnlichen Auftritte einen Namen gemacht hat.

Als mehrfacher Grand-Slam-Champion hat die Cory Band viele wichtige Wettbewerbspreise gewonnen, darunter die European, British Open, National Championships of Great Britain und Brass in Concert, was sie zu einer der erfolgreichsten Wettbewerbsbands des 21. Jahrhunderts macht.

16 Jahre lang, von 2007 bis 2023, hielt die Band den begehrten Titel der Nummer eins der Weltrangliste. Im Jahr 2016 war sie die erste Band in der Geschichte, die alle vier Titel – National, Open, European und Brass in Concert – gleichzeitig gewann und damit in die Geschichtsbücher einging. Eine Leistung, die sie 2019 wiederholen konnten.

Die ursprünglich als „Ton Temperance“ bekannte Band wurde 1884 gegründet. Im Jahr 1895 bot Sir Clifford Cory, der örtliche Zechenbesitzer, finanzielle Unterstützung an, woraufhin sich die Band in Cory umbenannte.

Seit 2012 steht die Band unter der Leitung von Philip Harper und hat zahlreiche europäische, nationale, Brass in Concert- und British Open-Titel gewonnen. Die Band tourte außerdem durch Australien, die USA und Südkorea und wurde zum ersten Mal Gewinner des Band Cymru-Programms des Fernsehsenders S4C.

Im Jahr 2000 wurde die Band zum festen Ensemble des Royal Welsh College of Music and Drama ernannt. Die Cory Band ist stolzer Interpret von Besson Musical Instruments und Rath Trombones.

Die Cory Band widmet sich der neuen Musik und schärft das Profil des Brass-Band-Genres. Der derzeitige „Composer in Residence“ der Band ist Christopher Bond.

Die zahlreichen CD-Aufnahmen und Live-Konzerte der Band haben weltweit Anerkennung gefunden. Im Jahr 2022 wurde die Band mit dem Queen’s Award for Voluntary Service für ihre engagierte Arbeit in der Brass-Band-Bewegung ausgezeichnet, was ihren Status als eines der besten und innovativsten Musikensembles des Fürstentums weiter festigt.

Die 24. Auflage des Brassfestivals von Meran wird unter anderem von der Südtiroler Volksbank und der Stiftung Südtiroler Sparkasse mitgetragen.

KARTENVORVERKAUF – www.brassfestival.net

Restkarten am Tag des jeweiligen Konzertes ab 18:00 unter 0473 496045 und an der Abendkasse, Eingang Freiheitsstraße.

Besucher werden gebeten, reservierte Karten bis spätestens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse abzuholen.