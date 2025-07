Das Schuljahr 2024/2025 in Zahlen

Von: mk

Bozen – Fast 100 Prozent der deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, über 98 Prozent jener der Mittelschulen und über 86 Prozent jener der Oberschulen und Berufsbildung haben im Schuljahr 2024/25 das Klassenziel erreicht.

“Der Schulabschluss markiert nicht nur das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts, sondern eröffnet neue Chancen”, sagt Landesrat Philipp Achammer. Er dankte den Lehrpersonen, die die Kinder und Jugendlichen begleitet hatten.

Die deutschsprachigen Schulen in Südtirol zählten 53.017 Schülerinnen und Schüler, davon 20.579 Grundschülerinnen und Grundschülern und 12.312 Jugendliche in den Mittelschulen.

Mittelschulen

3987 Schülerinnen und Schüler bestanden die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule, 78 von ihnen mit der Bewertung “Zehn mit Auszeichnung”. Nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wurden 0,7 Prozent. Ein Prozent der Drittklässler erreichte das Klassenziel nicht.

Oberschulen

Von den 12.193 Oberschülerinnen und Oberschülern wurden 86 Prozent versetzt, 5 Prozent nicht; 8 Prozent müssen eine Nachprüfung absolvieren. 7933 Schülerinnen und Schüler besuchten eine berufsbildende Schule. 87 Prozent von ihnen wurden versetzt, 10 Prozent nicht. Bei 3 Prozent wurden zur Nachprüfung geladen. Die Matura bestanden 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler: 22 davon mit der Bewertung “100 mit Auszeichnung”, zwei Prozent wurden nicht zugelassen, 0,7 Prozent bestanden die Matura nicht.

Berufsfachschulen

Von den 1709 Absolventinnen und Absolventen der deutschen Berufsfachschulen (Vollzeitausbildung) wurden im vorigen Bildungsjahr insgesamt 1594 (93 Prozent) versetzt, 103 (sechs Prozent) nicht. Bei zwölf Prozent wurde die Versetzung aufgeschoben.

Von den 791 Absolventinnen und Absolventen der deutschen Berufsfachschulen (Lehrlingsausbildung) wurden im vorigen Bildungsjahr insgesamt 763 (96 Prozent) versetzt. 28 (3,5 Prozent) wurden nicht versetzt.

Bei der staatlichen Abschlussprüfungen wurde erstmals flächendeckend eine digitale Plattform zur Erfassung und Protokollierung der Prüfungsergebnisse verwendet. Die Verwendung dieser digitalen Plattform hilft dabei, Datenflüsse zu vereinheitlichen und effizienter zu gestalten. Sie unterstützt die Arbeit der Prüfungskommissionen und der Schulsekretariate.

Ergebnisse der Eignungsprüfungen

126 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2024/25 das Recht auf Elternunterricht in Anspruch genommen haben, stellten sich am Ende des Schuljahres den Eignungsprüfungen. 116 davon haben die Prüfung bestanden, zehn Kandidatinnen und Kandidaten wurden nicht in die nächste Klassenstufe versetzt. Sechs Schülerinnen und Schüler traten nicht zu den Eignungsprüfungen an. An den Grund- und Mittelschulen bestanden von insgesamt 72 Schülerinnen und Schüler sechs die Eignungsprüfung nicht, an den Oberschulen von 18 insgesamt vier nicht.