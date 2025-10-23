Der-Siemens-Chor-Erlangen-zu-Besuch-in-Bozen

Von: mk

Bozen – Im Rahmen der seit 2018 bestehenden Städtepartnerschaft Bozen – Erlangen besuchte eine 50-köpfige Abordnung des Siemens-Chors Erlangen Bozen. Am 3. Oktober, dem Gedenktag des Seligen Josef Mayr-Nusser gestaltete er den Gedenkgottesdienst im Bozner Dom und gab am selben Abend ein Konzert in der Grieser Stiftspfarrkirche.

Der Siemens-Chor ist ein ambitionierter Laienchor, der seit über sieben Jahrzehnten fest im Erlanger Musikleben verankert ist und sich durch seine vielseitige und anspruchsvolle Programmgestaltung mit Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart auszeichnet. Der Chor wurde zu Beginn des Besuches im Gemeinderatssaal der Partnerstadt Bozen vom stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Buratti und der SVP-Fraktionssprecherin Elizabeth Ribeiro da Silva Tutzer empfangen und willkommen geheißen.

Im Rahmen einer Stadtführung erhielt der Chor einen Einblick in die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Bozens, besichtigte Schloss Runkelstein, die Rittner Erdpyramiden und das MMM Schloss Juval.