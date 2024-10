Premiere in Montan

Von: mk

Montan – Kein Hitzefrei – Die Klimashow geht in die nächste Runde. Die 60-minütige Show ist mehr als nur eine Informationsveranstaltung; sie ist ein Aufruf zum Handeln. Die Premiere der neuen Version findet am 25. Oktober im Vereinshaus Montan statt: eine Gelegenheit für alle, sich zu informieren und inspirieren zu lassen, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.

„Klimaschutz beginnt vor unserer Haustür“, so David Hofmann von Climate Action South Tyrol, „die Gemeinden sind der Schlüssel zur Umsetzung effektiver Maßnahmen. Mit der Klimashow möchten wir die lokale Gemeinschaft mobilisieren und das Bewusstsein für die notwendigen Veränderungen schärfen.“ Climate Action South Tyrol ist ein Netzwerk aus Aktivist*innen und mehr als 70 Gruppen, Verbänden und Vereinen, die sich in Südtirol für Klimaschutz, Klimaresilienz und soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Die Klimashow wurde 2023 von mehreren Organisationen, Aktivisten, Experten und Wissenschaftlern ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Organisation für Eine solidarische Welt (OEW) und dem Klimaclub Südtirol wurde ein Format entwickelt, das die Auswirkungen des Klimawandels anschaulich vermittelt und zum Handeln anregt, ohne dabei zu moralisieren. „Die positiven Reaktionen auf die bisherigen Veranstaltungen zeigen, dass die Menschen bereit sind, sich mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen und aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft teilzunehmen“, unterstreicht Thomas Egger vom Klimaclub Südtirol. Seit der Premiere im vergangenen Jahr haben 13 Shows in ganz Südtirol über 1.500 Menschen erreicht.

„Der Blick in die Zukunft ist oft düster – Wir brauchen wieder mehr Utopien“, ist sich Theresa Kurz (Climate Action South Tyrol) sicher. In der Klimashow wird nicht nur Raum für Utopien geschaffen, sondern auch inspirierende Vorbilder aus Südtirol vorgestellt, die zeigen, dass die vorgestellten Lösungsansätze umsetzbar sind und damit positive Veränderungen bewirkt wird. Das übergeordnete Ziel ist die Reduktion der Emissionen. CO2 entsteht vor allem durch die Verbrennung kohlenstoffhaltiger Energieträger wie Öl und Gas beim Heizen sowie durch den Einsatz von Benzin und Diesel im Verkehr. Um diese Emissionen zu verringern, muss der Individualverkehr in den nächsten Jahren um 30 bis 40 Prozent reduziert werden – hier bieten die öffentlichen Verkehrsmittel eine entscheidende Hebelwirkung. Gleichzeitig ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen unverzichtbar, um die Stromerzeugung von derzeit 300 Megawatt auf 1.800 Megawatt zu steigern – ein Ansatz, der dringend weiter forciert werden muss. Südtirol ist eine Region voller Potenzial, mit umfassender Expertise und zahlreichen Initiativen, die darauf warten, verstärkt genutzt zu werden.

Nun wurde das Format der Show nochmal optimiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Organisation der Veranstaltung durch ortsansässige Vereine und die Gemeinden selbst. Sie sind nicht nur die ersten Ansprechpartner für die Bürger*innen, sondern auch maßgeblich für die Umsetzung lokaler Klimaschutzmaßnahmen verantwortlich. Durch die Förderung von Initiativen, die Unterstützung nachhaltiger Projekte und die Sensibilisierung der Bevölkerung kann jede Gemeinde einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber auch Organisationen und Betriebe haben die Möglichkeit, die Klimashow zu buchen.

Premiere für die neue Version der Show ist am 25. Oktober um 19.30 Uhr im Vereinshaus Montan. Die Veranstaltung ist eine Aktion zum Tag der Bibliotheken in Kooperation mit dem Bildungsausschuss und der AVS-Ortsstelle Montan. Alle zusammen laden zur Show und zum anschließenden Umtrunk ein. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Band „eversound“. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: climateaction.bz/klimashow

Termine:

Montan Vereinshaus, Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr

Gastgeber: Öffentliche Bibliothek Montan, Bildungsausschuss & AVS-Ortsstelle Montan

Abtei-Badia Ciasa Runcher, Montag, 28. Oktober, 20.00 Uhr

Gastgeber: Bildungsausschuss Abtei

Feldthurns Castaneum, Dienstag, 29. Oktober, 20.00 Uhr

Gastgeber: Klimakreis Feldthurns, Bildungsausschuss Feldthurns

Kurtatsch Vereinshaus, Freitag, 15. November, 19.00 Uhr

Gastgeber: Bildungsausschuss Kurtatsch und AVS-Ortsstelle Kurtatsch-Magreid

Bozen Stadttheater Gries, Donnerstag, 12. Dezember, 19.00 Uhr

Premiere italienischsprachige Show

Bozen Stadttheater Gries, Donnerstag, 12. Dezember, 17.30 Uhr

Zusatzveranstaltung in deutscher Sprache

Eintritt kostenlos