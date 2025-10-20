Die Natur im Jahresverlauf

Von: mk

Bozen – „Beeindruckende Natur – Flora, Fauna und Landschaft im Jahresverlauf“ – so lautet der Titel des Vortrags des Arbeitskreises Flora Südtirol, der am Donnerstag, 23. Oktober um 18.00 Uhr im Naturmuseum Südtirol stattfindet.

Georg Frener, pensionierte Förster und Mitglied des genannten Arbeitskreises, bietet dabei einen Einblick in die Natur Südtirols mit ihren Tieren, Pflanzen und Landschaften im Wechsel der Jahreszeiten.

Der Eintritt ist frei.

Der Vortrag ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Naturmuseums unter zu sehen.