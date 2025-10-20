Einweihung, Dankesfete, Unterlandler Maschggra-Rendezvous

Von: mk

Salurn – Nach 40 Jahren in der Wüste ist der Salurner Maschggraverein nun endlich sesshaft geworden, und das standesgemäß in einem alten Weinkeller. Das wurde natürlich gefeiert!

Seit Monaten läuft der Umzug, nun wurde die neue Perkeo-Zentrale mit viel Brimborium eingeweiht. In der altehrwürdigen „Ansetz“ des Stifters Benjamin Kofler hängen nun und auf ewige Zeiten Kostüme, es gibt Schminktische, eine kleine Küche und noble Diwane.

Fast zwei Jahre nach dem letzten Umzug und nur wenige Monate vor dem nächsten (14. Februar 2026, vergesst Valentin!) fand zudem die traditionelle Dankesfete für alle Mitwirkenden und Helfer statt.

Außerdem ist es seit einigen Jahren Brauch, dass die Maschggravereine aus Auer, Kurtatsch, Terlan, Tramin und Salurn abwechselnd zu einem Gedankenaustausch und einem gemütlichen Zusammensitzen laden.

Bei rauchigem Plent, Salurner Zizzelen in Tomaten-Reduktion, Gorgonzola, Kobas und Etsch-Makrelen, begleitet von allerlei Flüssigem und geriggelten Buchholzer Edelkastanien kamen die Gespräche bald in Gang, und zwischendurch wurde ab und an sogar ernsthaft diskutiert. Aber das nur am Rande.

Es war ein gelungenes Fest im Schatten der alten Zeder, es wird nicht das letzte gewesen sein!