“EuregioFamilyPass” in der Endrunde von “Regiostars”

Bozen – Mit dem Regiostars-Preis werden alljährlich Projekte ausgezeichnet, die neue Ansätze in der regionalen Entwicklung aufzeigen. Der Wettbewerb, der 2008 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, zeichnet von der EU geförderte Projekte in sechs Kategorien aus. Der EuregioFamilyPass nimmt 2023 in der Kategorie “Ein bürgernahes Europa” teil und ist nun in der Endrunde. Insgesamt waren über 200 Projekte am Start.

“Bereits das Erreichen der Endrunde ist ein tolles Zwischenergebnis für unseren grenzüberschreitenden FamilyPass, der zahlreichen Familien in allen drei Landesteilen Vorteile sichert. Die Euregio wird durch den EuregioFamilyPass konkret erlebbar, unter anderem indem sich Familien aller drei Landesteile an der Schwimmbadaktion in Südtirol beteiligen können”, betont Familienlandesrätin Waltraud Deeg.

Was ist der EuregioFamilyPass?

Mit dem EuregioFamilyPass, der Familienkarte für die gesamte Europaregion, können Familien seit 2017 zahlreiche Vergünstigungen bei Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgebern in der gesamten Euregio nutzen. Damit wird die Euregio in den Bereichen Freizeit, Mobilität, Kultur, Bildung und Shopping aktiv erleben. Im EuregioFamilyPass fließen die Vorteilskarten der drei Länder zusammen: Der “Tiroler Familienpass”, der “EuregioFamilyPass Südtirol” und die Trentiner “Family Card”. Dies ermöglicht den Inhaberinnen und Inhabern, Vorteile bei den Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern in den drei Euregio-Ländern Tirol, Südtirol und Trentino zu nutzen. Die familienfreundlichen Aktionen reichen dabei von ermäßigten Freizeit- und Kulturangeboten über Vergünstigungen im Handel bis hin zu Rabatten bei diversen Dienstleisterinnen und Dienstleistern sowie Verkehrsbetrieben. In den Genuss des EuregioFamilyPass können alle Familien kommen, die in der Euregio ansässig sind und mindestens ein Kind unter 18 Jahren haben.

Online-Voting ab 14. September, EuregioFamilyPass-Vorstellung am 11. Oktober in Brüssel

Am 14. September starten die Online-Votings, wo es darum geht, dass die in der Endrunde stehenden Projekte von den Bürgerinnen und Bürgern bei der Stimmabgabe unterstützt werden. Am 11. Oktober wird der EuregioFamilyPass im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen und Städte in Brüssel vorgestellt. Zudem haben Bürgerinnen und Bürger bei den Regiostars-Awards die Möglichkeit, unter den Finalisten ihr Lieblingsprojekt für den Publikumspreis zu wählen. Alle Gewinner werden im Rahmen der Regiostars-Zeremonie in Ostrava (Tschechien) am 16. November 2023 bekannt gegeben.