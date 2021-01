Ex-Schützenhauptmanns Bacher überbringt Altsenator Riz Neujahrswünsche

Bozen – Wie jedes Jahr üblich hat auch heuer wieder der langjährige Hauptmann der Schützenkompanie Bozen, Arthur Bacher bei Altsenator Roland Riz einen Freundschaftsbesuch abgestattet, um ihm viel Freude und Gesundheit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2021 zu wünschen.

“Der 1927 in Bozen geborene Rechtsanwalt und Altsenator der Südtiroler Volkspartei hat das Glück, sich bester Gesundheit zu erfreuen, so dass sich alle Südtiroler über eine der verdienstvollen Persönlichkeiten des Landes mit Stolz freuen können”, so Arthur Bacher. Denn Prof. Dr. Riz habe für Südtirol großartiges geleistet, wobei er immer auf die Pflege der Tiroler Werte und Weiterentwicklung der Südtiroler Landesautonomie geachtet hat.

Roland Riz war am 4.Februar 1959 erster Mitbegründer der Schützenkompanie Bozen. In den in den 1950-er- und1960-er-Jahren hat er die Südtiroler Freiheitskämpfer verteidigt. Riz mahnt: “Die Geschichte dieses Landes darf nie vergessen werden und die Eigeninteressen der Südtiroler müssen Leitmotiv der Landespolitik bleiben.”

Arthur Bacher nutzte die Gelegenheit, um dem langjährigen Senator und Rechtsanwalt das vom Südtiroler Buchautor Günther Rauch verfasste und von der Verlagsanstalt Athesia herausgebene und vom Schützenbezirk Bozen unterstützte Buch „Lautlose Opfer“ als Geschenk zu übergeben. Der frühere Schützenhauptmann hat dem Altsenator erzählt, dass er den langen Entstehungsprozess dieses einmaligen und äußerst lehrreichen Werkes über die tragische Geschichte der Bozner Familie Valentinotti mit großer Aufmerksamkeit begleitet hat. Das Buch habe bereits die besten Rezensionen bekommen, so Bacher.