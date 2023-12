Finanzpolizei trifft Mittelschüler in Brixen

Brixen – Am Montag, den 4. Dezember hat die Finanzpolizei in der Mittelschule “A. Manzoni” in Brixen ein Treffen mit rund 200 Schülern abgehalten, um sie über Wirtschaftskriminalität aufzuklären. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der Finanzpolizei und einige von deren Vertretern vorgestellt, wie etwa von der Helikoptereinheit über die Bergrettung bis zur Hundestaffel mit einem Spürhund im Schlepptau.

Bei dem Treffen handelte es sich um eine gemeinsame Initiative der Lehrpersonen und der Finanzpolizei. Im Laufe des Vormittags haben die Finanzpolizisten versucht, den Schülern zu vermitteln, wie wichtig es auch im Bereich der Wirtschaft ist, sich an geltende Gesetze zu halten. Einerseits tragen Bürger durch Steuern zum Funktionieren der Gesellschaft bei, andererseits ist auch es auch wichtig, der Verschwendung öffentlicher Gelder vorzubeugen.

Angesprochen wurden auch die Gefahren von Produktpiraterie und Markenfälschung. Nicht zuletzt ging es auch um die Risiken und die juristischen Folgen vom Konsum von Drogen und vom Handel mit illegalen Rauschmitteln.

Spürhund Gabbo, ein deutscher Schäfer, der zur Hundestaffel in Bozen gehört, demonstrierten sein Talent im Rahmen einer simulierten Suche nach Rauschgift. Alle Anwesenden quittierten die Vorführung mit Applaus.

Die Schülerinnen und Schüler waren Begeisterung bei der Sache und verfolgten die Vorträge mit Neugier und Aufmerksamkeit.