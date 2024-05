Guglielmi verkündet Einführung eines Tags der Sprachminderheiten

Von: mk

Bozen/Trient/San Giovanni di Fassa – Ein offizieller Tag der Sprachminderheiten auf regionaler Ebene, um die Bedeutung der Sprachgruppen zu feiern und noch stärker ins Bewusstsein zu rücken – so lautet der vom Regionalassessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi während des Treffens mit den für Sprachminderheiten zuständigen Institutionen beim Ladinischen Kulturinstitut in San Giovanni di Fassa präsentierte Vorschlag, der schon bald Wirklichkeit werden soll.

Luca Guglielmi verkündete vor der Versammlung: „Wir haben uns bei unserem Vorschlag von dem Tag der Autonomie, der jedes Jahr in Trient und Bozen gefeiert wird, inspirieren lassen. Es wird eine wertvolle Gelegenheit sein, die ladinische, fersentalerische und zimbrische Sprache und Kultur aufzuwerten und zu fördern. Der Tag der Sprachminderheiten soll jährlich mit einer Reihe von Treffen, Gesprächen und Debatten stattfinden, an denen nicht nur die örtlichen Sprachgemeinschaften, sondern auch Vertreter anderer Sprachminderheiten aus Italien, Europa und der ganzen Welt teilnehmen sollen. Es wird ein Moment des Austausches und Nachdenkens über die Herausforderungen und Chancen dieser Gemeinschaften sein, dessen Ziel es ist, die Verbindung zwischen den verschiedenen Sprach- und Kulturgruppen zu stärken und ihre Förderung in der gesamten Region zu unterstützen.“

Der Assessor erklärte weiter: „Die Einführung eines Tags der ladinischen, fersentalerischen und zimbrischen Sprachminderheiten ist ein wichtiger Schritt zur Aufwertung unserer kulturellen Wurzeln. An diesem Tag sollen nicht nur unsere Sprachgruppen gefeiert werden, sondern er bietet auch eine wichtige Gelegenheit für Gespräche und Zusammenarbeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Anerkennung und Förderung der Sprachenvielfalt wesentlich für den sozialen Zusammenhalt und den kulturellen Reichtum unserer Region sind und Gelegenheit bieten, voneinander zu lernen und unsere täglichen gemeinsamen Bemühungen für den Schutz der sprachlichen und kulturellen Identität zu stärken.“

Der Präsident des Trentiner Landtags Claudio Soini erklärte, er stimme dem Vorschlag des Regionalassessors voll und ganz zu und halte es für grundlegend, den Wert der Sprachminderheiten im Rahmen der Trentiner Autonomie zu vermitteln.