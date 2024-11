In Branzoll geht das Gruseln los: Der große Krampuslauf 2024

Von: Ivd

Branzoll – Am Samstag verwandelt sich Branzoll in eine spektakuläre Bühne für ein besonderes Schauspiel: Den dritten großen Krampuslauf, organisiert vom Krampusverein Göllerspitz Tuifl. Rund 35 Krampusgruppen mit über 700 Teilnehmern aus Südtirol und dem Trentino werden erwartet. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 10.000 Besuchern, die sich auf donnernde Glocken, schaurige Masken und ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis freuen können.

Tradition trifft Gemeinschaft

„Die steigenden Anfragen zur Teilnahme und das Interesse von Gruppen auch aus benachbarten Regionen erfüllt uns mit Stolz“, erklärt Daniel Franco, Obmann der Göllerspitz Tuifl. „Das zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht haben. Für uns ist es ein Zeichen der Verbundenheit, und es freut uns, so ein traditionelles Fest in einem kleinen Ort wie Branzoll zu etablieren und weit über die Region hinaus bekannt zu machen.“

Ein Fest voller Höhepunkte

Das Event startet um 15.00 Uhr mit einem Festbetrieb im Dorf. Um 16.00 Uhr übernimmt DJ Matthew B. die musikalische Einstimmung, bevor um 18.00 Uhr die Krampusse den Lauf beginnen. Die Strecke führt vom St.-Leonhardsplatz durch die Reichsstraße bis zur Schwarz-Adler-Straße. Vor dem Rathaus wird eine spezielle Bühne errichtet, auf der die Gruppen ihre Darbietungen präsentieren.

Ab 21.00 Uhr lädt die After-Show-Party mit DJ Pat am Festplatz Thomsen Waldele ein, den Abend ausgelassen ausklingen zu lassen.

Sicherheit an erster Stelle

Die Veranstalter legen großen Wert auf einen reibungslosen Ablauf. In Zusammenarbeit mit den Carabinieri und freiwilligen Helfern werden umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Straßen rund um die Laufstrecke werden gesperrt, Zugangskontrollen eingerichtet, und ein zentraler Zivilschutz-Stützpunkt am Rathausparkplatz sorgt für die Koordination aller Einsatzkräfte.

Anreise leicht gemacht

Um den erwarteten Besucheransturm zu bewältigen, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Das Dorf ist gut mit Bus und Zug erreichbar. Für Autofahrer stehen zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Info Leifers unter der Telefonnummer 0471 950420 erhältlich.