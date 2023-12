In der Nikolausbäckerei

Meran – Das Projekt Lebensräume Meran am Winkelweg setzt die Vision eines gelebten Miteinanders mit einer wunderbaren Adventsaktion in die Tat um. Inmitten weihnachtlicher Vorfreude wurde in gemeinsamer Planung eine Nikolaus-Backaktion ins Leben gerufen. Die Bewohner des Mehrgenerationenhauses, die Kinder und deren Eltern des Kindergartens Winkelweg sowie Mitarbeiter und Betreute von Caritas Includio zauberten gemeinsam köstliche Nikolauskekse.

„So wie die Tradition des Hl. Nikolaus jährlich am 6. Dezember die Freude des Verschenkens aufleben lässt, so stand auch dies im Mittelpunkt unseres Tuns“, erklärt Ingrid Hölzl, Koordinatorin der Lebensräume Meran. An drei Tagen Ende November duftete es aus der Stube der Lebensräume, wo unzählige große und kleine Hände gemeinsam köstliche und schön dekorierte Nikolauskekse zauberten.

„Dieses generationenübergreifende Projekt steht im Zeichen der Begegnung, denn durch Begegnungen wachsen wir und lernen voneinander. Und ein freudiges Beisammensein mit Plätzchenduft und Weihnachtsmusik gehört zur Adventszeit unbedingt dazu“, unterstreichen Ingrid Hölzl, Koordinatorin Lebensräume Meran, Kathrine Rydberg, Verantwortliche von Caritas Includio und Daniela Tonezzani, Leiterin des Kindergartens.

Abschluss der Aktion wird natürlich die Bescherung der gebackenen Köstlichkeiten sein. Am Nikolaustag werden geheimnisvolle Spuren und zwei volle Körbe mit diesen besonderen Gaben von der Ankunft des Hl. Nikolaus Zeugnis geben. Die Jüngsten höchstpersönlich werden dann die liebevoll verzierten Kekse, welche in kreativ gestalteten Säckchen verpackt sind, an alle Bewohner verteilen. Strahlende Kinderaugen und glückliche Bewohner werden zeigen wie wertvoll es ist zu, schenken und beschenkt zu werden.

„Lebensräume“ ist eine gemeinschaftsfördernde und auf Nachbarschaftshilfe ausgelegte Wohnanlage. Ein Projekt der Stiftung St. Elisabeth, das gemeinsam mit der Diözese, der Caritas, der Stiftung Liebenau, dem DIUK, den Eucharistinern und der Gemeinde Meran verwirklicht wurde.