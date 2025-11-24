Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Innsbrucker Philosoph Löffler gewinnt Südtiroler Philosophy-Slam 2025
Der Preisträger Winfried Löffler (Bildmitte) mit Organisator Ludger Jansen und Moderatorin Lene Morgenstern

Innsbrucker Philosoph Löffler gewinnt Südtiroler Philosophy-Slam 2025

Montag, 24. November 2025 | 11:48 Uhr
Philosophy Slam 2025 WEB
Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen
Von: luk

Brixen – Anlässlich des Welttags der Philosophie hat die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen zum dritten Mal den Südtiroler Philosophy-Slam ausgeschrieben.

In den Beiträgen, deren Form frei wählbar war und die maximal sechs Minuten dauern durften, ging es um verschiedenste philosophische Fragen. Zur Teilnahme eingeladen waren Dichter, Denkerinnen, Profi- und Hobbyphilosophen, Lehrerinnen und Schüler. Sechs Vorschläge wurde eingereicht und zum Wettbewerb zugelassen.

Durch den Abend, der am JUZE Kass in Brixen stattfand, führte die bekannte Moderatorin und Slammerin Lene Morgenstern.

Die Jury kürte Winfried Löffler vom Institut für Christliche Philosophie der Universität Innsbruck zum Sieger. Sein Philosophie-Kabarett “Es geht um die Wurst” schlug einen skurrilen Bogen von Platons Ideenlehre über die Geometrie bis zum jüngsten Vorschlag des EU-Parlaments, Ausdrücke wie “Veggie-Wurst” zu verbieten.

Löffler war auf den Wettbewerb aufmerksam  geworden, weil er jeden Donnerstag im Bachelorprogramm Philosophie an der PTH Brixen lehrt.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

