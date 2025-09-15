Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Israel will trotz Boykottaufrufen beim Wiener ESC dabei sein
Israel will weiterhin beim ESC in der Wiener Stadthalle teilnehmen

Israel will trotz Boykottaufrufen beim Wiener ESC dabei sein

Montag, 15. September 2025 | 15:04 Uhr
Israel will weiterhin beim ESC in der Wiener Stadthalle teilnehmen
APA/APA/THEMENBILD/FLORIAN WIESER
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Trotz der Boykottdrohungen mehrerer Länder will Israel weiterhin am Eurovision Song Contest 2026 in Wien teilnehmen. “Es gibt keinen Grund, warum Israel nicht weiterhin ein wichtiger Teil dieses kulturellen Ereignisses sein sollte, das unter keinen Umständen politisch werden darf”, sagte der Direktor des israelischen Fernsehsenders Kan, Golan Jochpaz, laut mehreren israelischen Medien.

Es ist die erste Reaktion auf die Ankündigungen mehrerer Länder, nicht am ESC teilzunehmen, sollte Israel dabei sein. Die Sender von Irland und den Niederlanden hatten zuletzt fix in Aussicht gestellt, nicht in Wien mit von der Partie zu sein, wenn Israel zugelassen werde. Am Montag verschärfte auch Spanien den Ton – und damit einer der Big Five genannten fünf großen Beitragszahler. “Wenn es uns nicht gelingt, Israel auszuschließen, sollte Spanien nicht teilnehmen”, sagte Kulturminister Ernest Urtasun am Montag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. “Wir müssen sicherstellen, dass Israel nicht an der nächsten Ausgabe des Eurovision Song Contests teilnimmt”, so Urtasun weiter.

Belgien will Entscheidung im Dezember treffen

Auch andere ESC-Teilnehmerländer sehen eine Teilnahme Israels kritisch, darunter Slowenien und Belgien. In Belgien gibt es zwei öffentlich-rechtliche Sender, die den ESC übertragen. Der französischsprachige RTBF schickt die Kandidatin oder den Kandidaten und teilt auf dpa-Anfrage mit, die Vorbereitungen fortzusetzen. Eine endgültige Entscheidung werde im Dezember nach der EBU-Generalversammlung getroffen. Beim ESC ist die Europäische Rundfunkunion EBU, der Verband der europäischen Rundfunksender, der Veranstalter und damit für die Zulassung der Länder verantwortlich.

Der flämische Sender VRT sagte: “Die VRT teilt und unterstützt den Standpunkt der Länder, die sich von der Teilnahme am Eurovision Song Contest zurückziehen.” Vom Veranstalter erwarte man ein deutliches Signal und behalte sich ansonsten das Recht vor, den Eurovision Song Contest künftig nicht mehr zu übertragen.

Österreich für Israels Teilnahme

Der ORF hatte sich in Person von Generaldirektor Roland Weißmann als Gastgeber des ESC 2026 hingegen bereits eindeutig für eine Teilnahme Israels ausgesprochen – eine Haltung, die auch vom Stiftungsrat unterstützt wurde. ESC-Direktor Martin Green von der EBU hatte vergangene Woche Verständnis für die Bedenken mehrerer Länder angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen geäußert. Die Konsultationen aller EBU-Mitgliedsstaaten zu dem Thema dauerten aber noch an. Die Sender hätten bis Mitte Dezember Zeit mitzuteilen, ob sie beim nächsten ESC im Mai in Wien dabei seien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
87
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
29
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Parteien beraten Ergebnis nach Wahlen in Nordrhein-Westfalen
Kommentare
20
Parteien beraten Ergebnis nach Wahlen in Nordrhein-Westfalen
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
19
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 