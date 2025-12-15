Josef-Noldin-Gedenkfeier in Salurn

Von: Ivd

Salurn – Am Sonntag wurde – genau 96 Jahre nach dem Tod Josef Noldins – die Noldinfeier in Salurn abgehalten, die die Schützenkompanie Salurn jährlich ausrichtet, um den wesentlichen Kopf der Katakombenschule in Südtirol zu ehren. Dr. Josef Noldin setzte sich als Rechtsanwalt und Organisator maßgeblich dafür ein, dass ein deutscher Notunterricht im Südtiroler Unterland abgehalten werden konnte. Dafür büßte er mit der Verbannung nach Lipari und mit dem Tod.

Nach Einmarsch und Feier der heiligen Messe in der Salurner Pfarrkirche, die durch Pfarrer Pierluigi Tosi zelebriert wurde, begrüßte Hauptmann Arno Mall die Anwesenden am Salurner Friedhof, darunter den Salurner Bürgermeister Roland Lazzeri, die deutschen Gemeinderäte Salurns, den Obmann des Südtiroler Heimatbundes Roland Lang, den Ehrenlandeskommandanten Elmar Thaler, Landeskommandant Christoph Schmid, die Bezirksmajore Reinhard Gaiser und Peter Frank, den Obmann des Hauses Noldin, Franz Kosta, den Feuerwehrkommandanten Christopher Nardin sowie die Salurner Bevölkerung und die Schützen aus Südtirol und dem Trentino.

Hauptmann Arno Mall begrüßte die Anwesenden, indem er darauf aufmerksam machte, dass „nationalistische Übergriffe gegen Südtiroler Sportler und Politiker auf der Tagesordnung stehen würden und man den Südtirolern durch italienische Medien ständig die Trikolore sowie ein italienisches Bewusstsein aufdrängen würde“.

„Eines allerdings muss auch gesagt werden: Opfer wird der, der schwach ist, der sich nicht wehrt, wenn seine Würde berührt wird, der kleinredet, wo nichts kleinzureden ist. Insofern wurde hier eine Chance verpasst: Eine politische Landesvertretung von Format hätte hier klar Position bezogen. Hätte Haltung gezeigt. Hätte für Klarheit gesorgt. Hätte Respekt eingefordert“, so Mall.

Als Gedenkredner trat in diesem Jahr Bezirksmajor Peter Frank auf. Peter Frank bezog sich auf den Einsatz Josef Noldins für die deutsche Sprache in Südtirol und kritisierte, dass die Kenntnis der deutschen Sprache in Südtirol in öffentlichen Ämtern, in der Sanität, bei Beamten und in der Privatwirtschaft zunehmend nicht mehr beherrscht werde.

„Wenn wir uns ansehen müssen, wie es heute mit unserer deutschen Schule bergab geht, dann ist es endlich an der Zeit, dass unsere Landespolitik im Sinne Josef Noldins nicht mehr nur mit leeren Worten und Ankündigungen reagiert, sondern mit Handlungen und Taten!“ forderte Peter Frank, der die Rede bewusst in Dialekt hielt, um die emotionale Ebene zu untermauern.

Es folgten die exakt abgefeuerte Ehrensalve durch die Schützenkompanie Salurn sowie die Kranzniederlegung am Grab Josef Noldins mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Salurn unter Kapellmeister Christian Eccli. Anschließend endete die Feier im Haus Noldin mit einer Fleischsuppe und einem Umtrunk.

Die Noldinfeier ist jedes Jahr ein starkes volkstumspolitisches Bekenntnis der deutschen Bevölkerung im Südtiroler Unterland.