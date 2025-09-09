Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Jugenddienst Unterland: Summer 2025 voller Abenteuer und Gemeinschaft
Oberschulreise als Höhepunkt

Jugenddienst Unterland: Summer 2025 voller Abenteuer und Gemeinschaft

Dienstag, 09. September 2025 | 18:11 Uhr
Bild1 (2)
Jugenddienst Unterland
Von: mk

Neumarkt – Der Jugenddienst Unterland hat auch heuer mit dem „JD-Summer“ für unvergessliche Ferienwochen gesorgt. In elf Gemeinden des Unterlands nahmen 1.104 Kinder und Jugendliche am vielfältigen Programm teil – begleitet von 148 engagierten Betreuerinnen und Betreuern.

Von Bewegung und Kreativität über Ausflüge bis hin zu Schwimmtagen erlebten Kindergarten- und Grundschulkinder abwechslungsreiche Ferien voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Neu waren Themenwochen für Mittelschülerinnen und -schüler, die Interessen wie Handwerk, Musik, Social Media oder Kochen aufgriffen – ein Angebot, das großen Anklang fand.

Ein Höhepunkt war die Oberschulreise, die von den Jugendlichen selbst mitgestaltet wurde: Der Roadtrip führte von Neumarkt über Lignano Sabbiadoro und Rovinj (Kroatien) nach Ljubljana (Slowenien) bis hin zum Millstätter See in Österreich. Übernachtet wurde im Zelt, die Etappenorte wurden gemeinsam erkundet.

„Der JD-Summer ist ein sehr großes Projekt mit viel Verantwortung. Umso schöner ist es, dass wir auf ein kompetentes Team und engagierte Betreuerinnen und Betreuern zählen dürfen“, betont Präsidentin Lea Casal.

Ermöglicht wurden die Ferienprogramme durch Teilnehmerbeiträge sowie die Unterstützung der Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen und der beteiligten Gemeinden. Mit diesem Rückenwind blickt der Jugenddienst Unterland bereits motiviert auf den JD-Summer 2026.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

