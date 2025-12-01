Kaltern: Filmabend im Zeichen des Waldes

Von: mk

Kaltern – Wald ist Lebensraum und Erholungsort und ein wichtiger Schutz gegen die Klimakrise. Doch auch in Südtirol gerät der Wald zunehmend unter Druck – durch Versiegelung, Erschließung und großflächige Rodungen. Der Verein „Unser Wald – il nostro bosco“ aus Kaltern, der sich für den Erhalt des Waldes und konkret gegen die Errichtung von landwirtschaftlichen Speicherbecken im Kalterer Wald engagiert, lädt am Donnerstag, 4. Dezember um 19:30 Uhr im Filmtreff Kaltern zu einem besonderen Filmabend rund um das Thema Wald ein. Der Eintritt ist frei.

Zwei Filme, eine Botschaft

Die Veranstaltung ist ein künstlerisches und gesellschaftliches Plädoyer für den Schutz unserer Wälder – und ein Rückblick auf zwei Jahre Engagement. Gezeigt wird zunächst der vielfach beachtete Dokumentarfilm „Alberi“ von Silvia Girardi und Gabriele Donati (in italienischer Sprache), der die kulturelle, ökologische und ökonomische Bedeutung der Bäume aufzeigt. Der Film führt nach Pienza (Toskana), wo eine über 300 Jahre alte Eiche als erstes „grünes Denkmal Italiens“ ausgezeichnet wurde, und nach Arte Sella im Trentino, wo Kunst und Natur seit Jahrzehnten im Dialog stehen – bis der Sturm Vaia im Jahr 2018 eine Spur der Verwüstung hinterließ.

Im Anschluss folgt ein Kurzfilm von Roman Waldthaler, der die Aktionen des Vereins „Unser Wald – il nostro bosco“ aus den letzten beiden Jahren dokumentiert: von Wald-Spaziergängen, Wald-Konzerten und kreativen Beiträgen bis hin zur großen Kundgebung gegen die Standorte der geplanten Speicherbecken vom März 2025.

Diskussion und Dank an lokale Akteure

Die Regisseurinnen und Regisseure sind beim Filmabend persönlich anwesend und geben Einblick in ihre Arbeit. Zum Abschluss werden den Rednerinnen und Redner der März-Kundgebung als Zeichen der Wertschätzung persönliche Dankeskarten überreicht.

„Unser Wald – il nostro bosco“ versteht den Filmabend als Einladung zum Innehalten, zum Austausch und „als Erinnerung daran, dass intakte Wälder keine Selbstverständlichkeit sind, sondern unser aller Einsatz brauchen“, heißt es in einer Aussendung.

Veranstaltungsdetails:

Ort: Filmtreff Kaltern

Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2025

Beginn: 19.30 Uhr