Karl Brunner wird zum Ständigen Diakon geweiht

Von: luk

Pfalzen – Am kommenden Samstag, 27. September 2025 (Beginn: 14.30 Uhr) wird Karl Brunner in der Pfarrkirche von Pfalzen von Bischof Ivo Muser zum Ständigen Diakon geweiht. Brunner, Leiter des Südtiroler Kinderdorfes, lebt mit seiner Familie in Pfalzen und ist seit vielen Jahren in Kirche und Gesellschaft engagiert.

Karl „Charly“ Brunner wurde 1976 in Villach (Kärnten) geboren und ist in Finkenstein am Faaker See aufgewachsen. Nach der Matura studierte er Theologie, Philosophie, Religionspädagogik und Soziale Arbeit in Graz, Rom, Benediktbeuern und Salzburg. Seit 2011 lebt er mit seiner Frau Johanna und den beiden Kindern Samuel und Ruth in Pfalzen. 14 Jahre lang unterrichtete er Religion und Philosophie, seit 2020 leitet er das Südtiroler Kinderdorf mit rund 80 Mitarbeitenden.

Die christliche Soziallehre liegt Karl Brunner besonders am Herzen. Er engagiert sich seit vielen Jahren im Katholischen Verband der Werktätigen (KVW), unter anderem als Geistlicher Assistent und als Co-Präsident der Europäischen Bewegung der christlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In der Pfarrei Pfalzen wirkt er als Lektor, Kommunionhelfer und im Pfarrchor mit.

Mit der Weihe zum Ständigen Diakon schließt Karl Brunner einen 18-monatigen Ausbildungsweg ab, der aufgrund seines abgeschlossenen Theologiestudiums verkürzt war. Ständige Diakone dürfen das Evangelium verkünden, taufen, trauen, segnen, die Kommunion austeilen und Sterbende begleiten.