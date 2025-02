“Killing Me Softly”-Sängerin Roberta Flack verstorben

Von: APA/sda/dpa

Die US-Sängerin und Pianistin Roberta Flack ist Medienberichten zufolge am Montag im Alter von 88 Jahren in New York gestorben. Dies berichtete die “New York Times” unter Berufung auf ihre Managerin Suzanne Koga. Laut den Berichten soll Flack an einem Herz-Stillstand gestorben sein.

Die 1937 in North Carolina geborene Flack hatte ihre größten Erfolge in den 1970er-Jahren mit Hits wie “The First Time Ever I Saw Your Face” und “Killing Me Softly With His Song”. Sie gewann mehrere Grammys.

Die mit dem Lied “Killing Me Softly With His Song” weltweit berühmt gewordene Soul-Sängerin hatte 2022 bekanntgegeben, wegen einer ALS-Erkrankung nicht mehr singen zu können. ALS ist eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das Nervensystem der Sängerin sei an diesem bislang nicht heilbaren degenerativen Leiden erkrankt, hatte damals eine Sprecherin der Sängerin gesagt.