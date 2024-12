Kulturzentrum “Astra”: Aufbruch in eine kreative Zukunft

Von: luk

Brixen – Am 12. Dezember wurde im Kulturzentrum “Astra” in Brixen die Neuausrichtung des Hauses vorgestellt. Unter dem Motto “Junge Kultur neu denken” gaben Landesrat Philipp Achammer, Vertreter der Stadt Brixen, der Stadtwerke und des Vereins Jukas Einblick in die zukünftige Ausrichtung des Astra, das weiterhin als Zentrum für junge kreative Initiativen und Begegnungen fungieren wird.

Stadtrat Peter Natter betonte zu Beginn die Bedeutung des “Astra” als kulturelles Highlight in Brixen und hob hervor, dass die Zusammenarbeit mit dem Verein Jukas spannende Perspektiven für das Zentrum und die Stadt eröffne. “Das ‘Astra’ bleibt ein pulsierender Ort für junge Ideen und Initiativen – ein Zentrum für Inspiration und Begegnung,” so Natter. Gerade auch im Zuge der Erarbeitung des städtischen Jugendleitbilds sei die Notwendigkeit von Kulturräumen immer wieder betont worden. “Wir sehen die Aufwertung des Astra deshalb als Auftrag, Brixen als Stadt für junge Ideen weiter zu stärken” so Natter weiter.

Landesrat Philipp Achammer unterstrich die Relevanz alternativer Kulturorte für junge Menschen: “Das ‘Astra’ ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass es neben den etablierten Kulturorten auch Freiräume braucht, in denen junge Menschen zwanglos ihre Ideen verwirklichen können” so Achammer. Er sieht im „Astra“ eine Struktur, die diesen Freiraum bieten könne, und betonte dabei die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Die Kontinuität der Leitlinien des “Astra” hob Ingo Dejaco, Ideator der Struktur, hervor. Es soll eine offene, gut vernetzte und niederschwellige Plattform für junge Initiativen bleiben. “Seit jeher wurden Ideen genauso wie das Raumprogramm und verschiedene Planungsschritte partizipativ erarbeitet” so Dejaco. In diesem Sinne solle das Astra auch weiterhin inklusiv und partizipativ geführt werden.

Franz Beretta, Direktor der Stadtwerke Brixen, bestätigte die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen “Astra” und Forum Brixen, wobei die Synergien beider Häuser genutzt werden, um neue Kooperationen zu schaffen.

Abschließend bedankten sich Stadtrat Natter und Jukas-Geschäftsführer Hannes Schwienbacher bei allen Partnern und blickten zuversichtlich in die Zukunft. Die Neuausrichtung des “Astra” wird Brixen als Vorreiter in der Förderung junger Kultur stärken und einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Region leisten. An der Pressekonferenz nahmen zahlreicher Vertreter der Brixner Kulturszene teil.