Bozen – Der jährliche Literaturtag im Rahmen der „Bücherwelten im Waltherhaus“ findet heuer erstmals als Live-Stream online statt: Unter dem Motto „Lebensvariationen“ diskutieren sechs Autoren über ihre neuen Bücher.

Die sechs Gäste, die von der Landesbibliothek Teßmann, dem Südtiroler Künstlerbund und der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut für den heurigen Literaturtag ausgewählt wurden, erzählen in ihren neuen Romanen auf recht unterschiedliche Art vom Leben in all seinen Variationen: In Damiano Femferts Debütroman „Rivenports Freund“ ist es ein Arzt, dessen Leben durch einen an Gedächtnisverlust leidenden Patienten auf den Kopf gestellt wird. Daniel Mellem schildert in seinem Debütroman „Die Erfindung des Countdowns“ einen wahrlich explosiven Lebenstraum.

Von den Brüchen, die die Kindheit dem Leben zufügen kann, handeln die Romane von Lucia Leidenfrost „Wir verlassenen Kinder“ und Stephan Lohse „Johanns Bruder“. Und bei den letzten zwei Autoren des Literaturtags wird das Leben fast zum Krimi: Die Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher erzählt in ihrem Roman „Ich an meiner Seite“ von einem jungen Haftentlassenen, während Benjamin Quaderers preisgekrönter Debütroman „Für immer die Alpen“ die schelmische Lebensbeichte eines Datendiebs ist.

Die Autoren diskutieren am Samstag, 30. Jänner um 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr jeweils im Duett mit Christoph Pichler über ihre neuen Bücher und lesen drei Seiten daraus vor. Die Online-Veranstaltung ist auf dem YouTube-Kanal der „Bücherwelten im Waltherhaus“ live zu sehen und steht auch nachher dort noch vier Wochen lang zur Verfügung: https://www.youtube.com/channel/UCwGTjyZ3x_wEHaAX4vZRqJg

Mehr Infos: www.kulturinstitut.org.