Lesewoche bringt sechs Autoren nach Südtirol

Von: luk

Bozen – Nächste Woche ist es wieder so weit: Sechs Autorinnen und Autoren von deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur stellen ihre aktuellsten Bücher Kindern und Jugendlichen bei Lesungen in Schulen und Öffentlichen Bibliotheken vor. Insgesamt stehen vom 7. bis 11. April 54 Lesungen im ganzen Land an.

Die Initiative der Lesewoche dazu geht vom Amt für Bibliotheken und Lesen aus. Bereits seit über 50 Jahren werden die Autorenlesungen in Südtirol organisiert. Die Autorinnen und Autoren kommen dabei aus dem deutschen Sprachraum und wollen vor allem die Lust aufs Lesen bei Kindern und Jugendlichen fördern. In diesem Jahr lesen Anna Lott, Jörg Isermeyer, Jutta Treiber, Armin Kaster sowie Christine und Benjamin Knödler unter anderem in den Bibliotheken von St. Pauls/Eppan, Terlan, Mals, St. Pankraz, Marling, Aldein, Sand in Taufers, Brixen oder St. Ulrich.