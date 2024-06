Literatur, Philosophie und aktuelle Debatten im Fokus

Im Schuljahr 2024/25 beginnt zum ersten Mal der fachspezifische einjährige Lehrgang im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste an der Landesfachschule für Sozialberufe 'Hannah Arendt' in Bozen, der zur Matura beziehungsweise staatlichen Abschlussprüfung der Oberstufe führt. (Foto: LPA/LFS "Hannah Arendt")

Bozen – Rund 4000 Oberschüler in Südtirol haben am Mittwoch ihre erste schriftliche Maturaprüfung absolviert. Etwa 2700 Prüflinge in den deutschsprachigen Schulen mussten verschiedene Textsorten analysieren, interpretieren und kritisch Stellung beziehen.

Literarische Analyse: Die Schüler konnten zwischen einem Auszug aus Vicki Baums Roman “Menschen im Hotel” und Günther Eichs Gedicht “Inventur” wählen. Bei Baum ging es um die Verfilmung und literarische Erzählweise, während Eichs Gedicht über das Leben im Gefangenenlager zum Nachdenken über persönliche Besitztümer anregte.

Argumentative Texte: Hier standen drei Optionen zur Auswahl. Veronika Settele diskutierte die Zukunft der Massentierhaltung und Fleischproduktion, Brianna Wiest philosophierte über den inneren Schweinehund und Andrew Curry thematisierte die Rückgabe geraubter Kulturgüter.

Kritische Stellungnahme: Die Schüler setzten sich mit den Konflikten zwischen Israelis und Palästinensern sowie der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen durch die Istanbul-Konvention auseinander.

Die Maturanten wurden also nicht nur literarisch und philosophisch gefordert, sondern mussten auch aktuelle gesellschaftliche und politische Themen kritisch reflektieren.

Heute zweite schriftliche Prüfung bei der Matura

Für die über 4.000 Oberschüler in Südtirol geht die Matura am heutigen Donnerstag gleich in die nächste Runde, mit dem schulspezifischen Fach.

Morgen kommt noch die schriftliche Prüfung in der jeweiligen Zweitsprache. Im Anschluss geht es mit den mündlichen Prüfungen weiter.