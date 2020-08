Marco Balzano liest aus seinen Roman direkt vor dem Grauner Kirchturm

Literarisches Highlight am Reschensee

Reschen – Der erfolgreiche italienische Autor Marco Balzano stellte seinen Roman „Resto qui“ und die deutsche Version „ich bleibe hier“ welche seit 2 Wochen im deutschsprachigen Raum erhältlich ist, vor dem historischen Kirchturm im See vor. Vor rund 500 Zuhörer und Freunde der Literatur lies er aus seinen Roman vom Schiff „Hubertus“ direkt vor dem Turm.

Derzeit ist das Buch in Deutschland und Österreich in den TOP 5 verkauften Bücher und innerhalb nur zwei Wochen bereits über 20.000 Bücher verkauft. Der Roman wurde in 16 Sprachen übersetzt.

Der Autor verweilt derzeit in der Ferienregion Reschenpass im Urlaub und hat eine sehr erfolgreiche Lesung durchgeführt.