Möglichkeit zur Mitarbeit bei gemeinnützigen Projekten im Ausland

Bozen – 18- bis 30-Jährige können mit dem Europäischen Solidaritätskorps Erfahrungen sammeln. Das Landesamt für Jugendarbeit unterstützt bei Vorbereitung und Abwicklung des Freiwilligendienstes.

Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Migranten, Bildung, Gesundheit, Umweltschutz und Naturschutz, Wiederaufbau nach Naturkatastrophen: Ein Jugendförderprogramm der EU bietet jungen Menschen die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit an einem gemeinnützigen Projekt im Ausland mitzuarbeiten und dabei wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Das EU-Programm namens Europäisches Solidaritätskorps richtet sich an alle zwischen 18 und 30 Jahren. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig, und es gibt auch keine sonstigen Zugangsbeschränkungen: Was zählt, ist das persönliche Engagement und der Wille, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. In der Regel dauert ein Freiwilligeneinsatz zwischen zwei und zwölf Monate. Vor, während und nach Beendigung ihres Einsatzes werden die Freiwilligen unterstützt und begleitet. Das EU-Programm finanziert Unterkunft und Verpflegung, eine Zusatzversicherung, Fahrtspesen und ein kleines Taschengeld.

“Ein freiwilliges Engagement fördert den Erwerb verschiedener Lebenskompetenzen, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, die junge Menschen benötigen, um erfolgreich mit den Herausforderungen des täglichen Lebens umzugehen”, unterstreicht der Direktor des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer: “Das Europäische Solidaritätskorps ist eine tolle Möglichkeit, erste Auslandserfahrungen zu sammeln, vor allem auch für junge Menschen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten.”

Das Europäische Solidaritätskorps wird von der Europäischen Kommission verwaltet, Details finden sich auf dem European Youth Portal. Das Europäische Solidaritätskorps basiert auf einer soliden Partnerschaft zwischen den Freiwilligen, einer Entsendeorganisation im Herkunftsland und einer Aufnahmeorganisation im Gastland. Alle Organisationen müssen eine gültige Akkreditierung besitzen.

Das Landesamt für Jugendarbeit ist als Entsendeorganisation akkreditiert und unterstützt bei der Vorbereitung und administrativen Abwicklung eines Freiwilligendienstes. Ansprechpartnerin für Südtiroler Entsendungen ist Mobility Advisor Katalin Szabò vom Landesamt für Jugendarbeit; Info gibt es auf der Homepage des Landesamtes für Jugendarbeit oder telefonisch unter 0471 41 33 78.