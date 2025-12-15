Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Nähe Hilft Heilen” sammelt wieder mit Musik Spenden
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht

“Nähe Hilft Heilen” sammelt wieder mit Musik Spenden

Montag, 15. Dezember 2025 | 14:09 Uhr
NHH 2025 Lichterketten
Nähe Hilft Heilen
Von: Ivd

Mühlbach/Bozen – Bereits zum fünften Mal sammelt der Verein Nähe hilft heilen mit einem CharitySong zur Weihnachtszeit Spenden für Familien, die mit ihren Kindern beschwerliche Krankenhausaufenthalte außerhalb von Südtirol durchmachen müssen. „Wir konnten wieder viele tolle Südtiroler Musikerinnen und Musiker für die gute Sache gewinnen, um gerade in dieser Zeit ein bisschen Hoffnung zu schenken“, so Nicole Uibo, Präsidentin des Vereins.

Im heurigen Jahr fiel die Wahl auf den Song „Lichterketten“ des deutschen Musikers Sasha. „Weil der Song wunderbar zum Ausdruck bringt, dass wir gemeinsam eine Lichterkette für andere sein können“, so Nicole Uibo. An der heurigen Charity-Initiative wirkten neben Nicole Uibo und Philipp Achammer unter anderem Simon&Mac, Tracy Merano, Martin Perkmann, Aaron Puntajer, Tamara Rieder, Barbara Prantl, Jonas Oberstaller, Michaela Moser, Felicia Gamper und Renate Oberleiter sowie die Eppaner Kinder Marie, Anja, Greta, Mara und Marie mit.

Das Video zum Song wurde im Forster Weihnachtswald in Algund gedreht, ergänzt mit zahlreichen eingereichten Videos von Südtiroler Kindern beim Entzünden einer Kerze. „In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, mit Musik auch ganz tolle, großzügige Spenden für den Verein zu sammeln, welche zur Gänze an die Familien gehen, die Unterstützung brauchen. Wir hoffen auch heuer auf viel Hilfe“, meint Nicole Uibo abschließend. „Von Herzen Danke!“

Der Song „Lichterketten“ wir ab heute bei verschiedenenen Südtiroler Radiosendern zu hören sein. Spenden kann man steuerabsetzbar an den Verein Nähe hilft heilen – IBAN: IT06 F060 4558 2200 0000 5007 872 (Sparkasse Brixen)

Bezirk: Bozen, Eisacktal

