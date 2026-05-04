Naturparkhäuser starten in die Sommersaison

Von: mk

Bozen – Die Naturparkhäuser des Landes haben sich auf die Sommersaison vorbereitet. Nach den bereits geöffneten Naturparkhäusern Texelgruppe, Trudner Horn und Schlern-Rosengarten öffnen auch die Naturparkhäuser Rieserferner-Ahrn, Drei Zinnen und Puez-Geisler ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Eine Ausnahme bildet das Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags: Da dort der Eingangsbereich neu gestaltet wird, verzögert sich die Sommeröffnung um einige Wochen.

Aufgabe der Naturparkhäuser ist es, die Besonderheiten der Südtiroler Naturparks aufzeigen und für einen sorgsamen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Dies gelingt mit unterschiedlichen Informationsangeboten und Veranstaltungsformaten.

“Die Naturparkhäuser machen den Wert unserer Landschaften für alle erlebbar – für Gäste ebenso wie für die Bevölkerung vor Ort. Unsere Schutzgebiete liegen direkt vor der Haustür und bieten mit wenig Aufwand wertvolle Einblicke und Lernerfahrungen”, unterstreicht der Landesrat für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz Peter Brunner.

Die verantwortlichen Museumsvermittlerinnen und Museumsvermittler haben ein buntes Programm für alle vorbereitet. Viel Zeit wurde in die Vorbereitung des Veranstaltungsprogramms zum Jubiläum 50 Jahre Naturpark Texelgruppe investiert. Der Auftakt erfolgt mit der Jubiläumsfeier am Samstag, 9. Mai im Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns. Mehr zum Jubiläum gibt es hier: Naturpark Texelgruppe.

Sonderausstellungen

Neben der Dauerausstellung warten die Naturparkhäuser auch mit Sonderausstellungen auf. Im Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns ist die neue Sonderausstellung „Echoed Nature! Die Biodiversität im Wandel der Zeit“ zu sehen – eine besondere Installation, die die Besucher mit auf eine Reise durch die Zeit nimmt und zeigt, wie sich die Natur verändert.

Neu ist auch die Sonderausstellung “Countdown to mass extinction?” im Naturparkhaus Schlern-Rosengarten in Seis. Die Leihgabe des Museum Ladin stellt das größte Massenaussterben der Erdgeschichte und dessen Parallelen zur heutigen Klimakrise in den Fokus.

Ab Mitte Juni gibt es im Naturparkhaus Drei Zinnen in Toblach die ebenfalls neue Sonderausstellung “Pictures in the Landscape” zu sehen.

Für Familien und Naturinteressierte

Weiterhin stattfinden werden auch die Kinderwerkstätten mit dem Maskottchen Daksy. Am 26. September steht in allen Naturparks eine Familienwanderung auf dem Programm. “Gelingt es uns, schon bei Kindern und Jugendlichen die Begeisterung für die Natur zu entfachen, schaffen wir die Grundlage für einen respektvollen und bewussten Umgang mit ihr. Deshalb liegen mir Initiativen für junge Menschen besonders am Herzen”, sagt Johanna Berger, Koordinatorin für Naturparkhäuser und Umweltbildung im Landesamt für Natur.

Im Angebot in allen Naturparks stehen auch thematische Erlebniswanderungen in Zusammenarbeit mit der Berufskammer der Berg- und Skiführer Südtirols. So wird beispielsweise im Naturpark Fanes-Sennes-Prags die traditionelle Exkursion zur Conturines-Bärenhöhle angeboten. Mykologische Wanderungen, Murmeltierbeobachtungen, Brotbacktage oder die Erlebnislesung “Der Wolf” mit Bärbel Oftring im Herbst runden das vielfältige Programm der verschiedenen Naturparkhäuser ab.