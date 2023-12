Neujahrskonzert der Bürgerkapelle Gries

Bozen – Die Bürgerkapelle Gries wünscht Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2024 und lädt alle Musikfreunde am Montag, 1. Jänner 2024 um 16.00 Uhr ins Konzerthaus Auditorium in der Dantestraße in Bozen ein. Es ist dies ein besonderes Konzert für uns: Nach 27 Jahren mit Georg Thaler am Dirigentenpult wird es das erste Neujahrskonzert mit unserem neuen Kapellmeister Samuel Oberegger.

Musikalische Leitung: Samuel Oberegger Obmann: Roland Furgler

Verbindende Worte: Sophie Pichler

Eintritt: 20 Euro | Schüler und Studenten: 12 Euro

Kartenvorverkauf: Öffentliche Bibliothek Gries (Kulturheim Gries), Tel. 0471 288285 (Di. bis Sa. von 9-12 Uhr), ab 27.12. nur mehr telefonisch unter 0471 065671 (Bürozeiten). Außerdem im Stadttheater Bozen, Tel. 0471 053800 sowie eine Stunde vor Beginn des Konzertes im Konzerthaus Tel. 0471 301783. Telefonisch vorbestellte Karten müssen spätestens 30 Minuten vor Konzertbeginn abgeholt werden. Nummerierte Plätze.

Musikalisches Programm:

Johan Halvorsen (1864-1935)

Arr. Frederick Fennell

Entry March of the Boyars

Robert Jager (*1939) Variations on a Theme of Robert Schumann

Alfred Reed (1921-2005)

Russian Christmas Music

Emma Lou Diemer (*1927)

Declamation

Donald Grantham (*1947)

Southern Harmony

The Midnight Cry

Wondrous Love

Exhilaration

Darius Milhaud (1892-1947) Arr. Andreas van Zoelen Scaramouche

Solist: Alex Massardi

Samuel R. Hazo (*1966)

Arabesque

Samuel Oberegger

Kapellmeister seit 2023

„Ich durfte bereits bei zwei Neuahrskon- zerten der Bürgerkapelle Gries als Klarinettist mitwirken und habe dabei gespürt, dass das Neujahrskonzert ei- nen ganz besonderen Jahreshöhepunkt für die Kapelle darstellt. Ich freue mich nun sehr auf mein erstes Neujahrskon- zert als Kapellmeister. Dabei möchte ich den erfolgreichen musikalischen Weg, den die Kapelle unter Georg Thaler ge- gangen ist, fortführen, indem wir weiter- hin Blasmusik auf hohem Niveau spielen und gleichzeitig neue Wege erkunden.“

Georg Thaler

Kapellmeister 1996-2023

„Die Neujahrskonzerte der Bürgerka- pelle Gries waren mehr als 20 Jahre lang mein persönliches Highlight. Die musikalische Challenge gepaart mit dem gesellschaftlichen Ereignis grad zu Neujahr sind ein Glücksfall für uns Musikant:innen und das Publikum. Ich wünsche unserem ambitionierten Kapellmeister Samuel genauso viele schöne Momente, wie ich erleben durfte.“