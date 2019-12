Neujahrskonzerte des Haydn Orchesters in Toblach, Meran, Bozen und Brixen

Bozen – Walzerklänge sowie Opern- und Operettenhighlights zum Jahreswechsel: Am 30. Dezember beginnen im Gustav-Mahler-Saal in Toblach die Neujahrskonzerte des Haydn Orchesters. Unter der Leitung von Felix Bender spielt das Orchester „klassische“ Unterhaltungsmusik aus dem Repertoire des italienischen „Belcanto“ und der österreichischen Belle Epoque von Gaetano Donizetti und Amilcare Ponchielli, Johann Strauss (Vater und Sohn), Franz Lehár und Emil Waldteufel. Den Abschluss bildet der Walzer „An der schönen blauen Donau”. Solistin ist die Rumänin Silvia Micu (Sopran). Das Konzert beginnt in Toblach um 20.30 Uhr und wird am 1. Januar im Rahmen von Musik Meran (Kursaal, 17.00 Uhr), am 2. Januar im Konzerthaus Bozen (Beginn: 20.00 Uhr) und am 5. Januar im Forum Brixen (Beginn: 17.00 Uhr) wiederholt.

Felix Bender wurde 1986 geboren und erhielt als Mitglied des Stadtsingechores zu Halle eine erste musikalische Ausbildung, die neben dem Gesang auch Instrumentalunterricht (Violine und Klavier) einschloss. 2000 wurde er in den Thomanerchor Leipzig aufgenommen. Danach setzte er seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar fort. Seit 2011 erhält Felix Bender die Förderung des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats und ist Stipendiat der Künstlerliste „Maestros von morgen“. Seit 2013 ist er am Theater Chemnitz als erster Kapellmeister engagiert und übernahm dort die musikalische Leitung verschiedener Opernproduktionen, darunter „Don Giovanni“, „Norma“, „La Cenerentola“ und „Lucia di Lammermoor“, der Operette „Der Graf von Luxemburg“, des Balletts „Giselle“ sowie zahlreiche Konzertdirigate.

Die in Rumänien geborene Sopranistin Silvia Micu studierte Klavier, bevor sie an der staatlichen Musikuniversität in Bukarest als Sängerin ausgebildet wurde. Silvia Micu erhielt zahlreiche Preise, wie den Peter-Maag-Preis und den Preis der Accademia Filamonica im Rahmen des Maria-Callas-Wettbewerbs in Verona.

Infos zum Kartenverkauf der einzelnen Konzerte unter www.haydn.it