Pflege, Betreuung und Begleitung: 260 Berufsdiplome verliehen

Bozen – Seit fast 40 Jahren bildet die Landesfachschule für Sozialberufe “Hannah Arendt” berufsbegleitend und in Vollzeitform Personen für die Pflege, Betreuung und Begleitung aus. Mit den Entwicklungen des Sozialbereichs hat sich die Schule verändert, ist stetig gewachsen. Sie hat ihre Angebote ergänzt und erweitert, um den verschiedenen Bedürfnissen der Studierenden und auch der Praxis gerecht zu werden. Bisher haben 8177 Absolventen und Absolventinnen ein Berufsdiplom der Landesfachschule für Sozialberufe erhalten.

Weitere 260 Frauen und Männer haben vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen. Am vergangenen Freitag konnten sie im NOI Techpark in Bozen ihre Berufsdiplome in Empfang nehmen. An der Diplomfeier nahmen Landesrat Philipp Achammer, Bildungsdirektor Gustav Tschenett, der Landesdirektor der deutschen Berufsbildung, Peter Prieth, und viele Ehrengäste aus dem Sozialbereich teil. Geplant, organisiert und gestaltet wurde die Feier von den Studierenden der Abschlussklassen der Ausbildung zur Sozialbetreuerin beziehungsweise zum Sozialbetreuer.

“Seid stolz auf euch, auf das fundierte berufliche Wissen und Können, auf die sprachlichen und sozialen Kompetenzen, auf das Durchhaltevermögen und den Einsatz”, sagte Direktorin Ulrike Egger zu den Absolventinnen und Absolventen. Die Direktorin forderte die Abgänger und Abgängerinnen dazu auf, sich weiterhin als “ein Teil unserer bunten und lebendigen Schulgemeinschaft, die über das ganze Land verteilt ist” einzubringen und rief dazu auf, Fortbildungen zu besuchen.