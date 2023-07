Reifeprüfung bestanden, die Krawatte darf fallen

Meran – Die Reifeprüfungen sind nun auch an der Landeshotelfachschule Kaiserhof von Meran abgeschlossen. Schülerinnen und Schüler von sechs Abschlussklassen wurden am vergangenen Dienstag, 11. Juli und Mittwoch, 12. Juli in den Kaiserhof geladen, um dort im Rahmen einer Abschlussfeier persönlich in Anwesenheit der Eltern, Lehrpersonen und prominenten Gästen ihre Diplome entgegenzunehmen.

Am Dienstag waren die Maturantinnen und Maturanten der Klassen 5A, 5C und 5E an der Reihe. Direktor Hartwig Gerstgrasser begrüßte die Anwesenden, ließ kurz Revue passieren und ermutigte die Maturantinnen und Maturanten, immer das zu lernen, was zu lernen sei und steht’s den eigenen Weg zu gehen.

Priska Ganthaler vom Hotel Muchele in Burgstall übernahm daraufhin freudvoll das Wort. Ganthaler, die selbst einst am Kaiserhof Schülerin war und dort maturiert hat, bekundete ihre Freude zum Beruf.

Am Mittwoch folgten die Maturantinnen und Maturanten der restlichen Klassen, die 5B, 5D und 5F. Landesrat Philipp Achammer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Maturantinnen und Maturanten der ehrwürdigen Meraner Landeshotelfachschule persönlich für den erreichten Erfolg zu gratulieren.

„Wir haben eine unglaublich tolle Jugend in unserem Land, auf die wir stolz sein können“ – so der Landesrat, der die Anwesenden zudem dazu ermutigte, stets das zu tun, was sie für richtig halten. HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer, die auch der Diplomübergabe beiwohnte, meinte Hotelfachschüler-/Innen hätten eine Ausbildung, die umfassend sei und deshalb in jeder Branche willkommen seien.

Dies die besten Maturantinnen und Maturanten sind: Maria Lechner 100/100; Katharina Strickner 100/100; Valentina Strickner 100/100; Bettina Gurschler 100/100; Florian Spitaler 95/100; Benjamin Hofer 94/100; Stefanie Kostner 93/100; Laura Vorhauser 92/100 und Theo Delago 92/100.

Nach der Diplomübergabe an die anwesenden Maturantinnen und Maturanten, erfolgte vor dem Umtrunk, auf Aufforderung des Direktors das typische Abschlussritual.

Die nun „reifen“ Schüler warfen ihre Krawatten in die Höhe als Zeichen des Loslassens und des Abschieds. Eine Geste des Abschieds von der rigiden Schulkleidung, aber kein Adieu, denn wie Direktor Gersgrasser in seinen Grußworten zu betonen wusste, für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und Interessierte, werden die Tore des Kaiserhofes immer weit offen stehen.