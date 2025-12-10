Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Renommierter Turner-Preis geht an Nnena Kalu
Eine Betrachterin in "Conversations" von Nnena Kalu

Renommierter Turner-Preis geht an Nnena Kalu

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 08:29 Uhr
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Von: APA/Reuters

Die in Glasgow geborene Künstlerin Nnena Kalu hat am Dienstagabend den renommierten Turner-Preis gewonnen. Die Jury lobte ihre hängenden, farbenfrohen Skulpturen, die sie aus Verpackungsmaterialien verschiedener Art wie Schnur und Karton herstellt und die kokonartige Formen bilden, sowie ihre großformatigen Zeichnungen. Die Jury lobte Kalus “mutige und fesselnde Arbeit” und hob ihre “ausgeprägte Praxis und Finesse in Bezug auf Maßstab, Komposition und Farbe” hervor.

Die 59-jährige Kalu ist eine autistische Künstlerin mit Lernbehinderung und eingeschränkter verbaler Kommunikationsfähigkeit. Charlotte Hollinshead, die seit 25 Jahren mit ihr zusammenarbeitet, sagte laut BBC auf der Bühne bei der Preisverleihung in einer Schule in der nordenglischen Stadt Bradford, der diesjährigen Kulturhauptstadt Großbritanniens: “Dies ist ein sehr, sehr wichtiger Moment für viele Menschen. Es ist ein Meilenstein. Damit wurde eine sehr hartnäckige Glasdecke durchbrochen.”

Der Preis ist mit 25.000 Pfund (28.620,49 Euro) dotiert. Der nach dem britischen Maler J.M.W. Turner benannte Preis wurde 1984 ins Leben gerufen und wird an einen Künstler vergeben, der im Vereinigten Königreich geboren oder ansässig ist und in den letzten 12 Monaten eine herausragende Ausstellung oder Präsentation seiner Werke gezeigt hat. Der Preis des letzten Jahres ging an die Künstlerin Jasleen Kaur, die ebenfalls in der schottischen Stadt Glasgow geboren wurde.

