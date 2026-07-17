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"Jedermann" mit Roxane Duran und Philipp Hochmair ab Samstag

Salzburger Festspiele beginnen

Freitag, 17. Juli 2026 | 09:12 Uhr
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APA/BARBARA GINDL
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Von: apa

Die diesjährigen Salzburger Festspiele starten am Freitag mit einer konzertanten Hommage an György Kurtág unter der Leitung von Teodor Currentzis mit der Ouverture Spirituelle. Am Samstag beginnt das dreitägige Fest zur Eröffnung, am Abend geht auf dem Domplatz die Premiere des “Jedermann” in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Roxane Duran als neuer Buhlschaft über die Bühne.

Bis einschließlich 30. August stehen über 170 Aufführungen in 45 Tagen an 19 Spielstätten sowie 37 Vorstellungen im Jugendprogramm “jung & jede*r” auf dem Programm. Mit Georges Bizets “Carmen” folgt am Sonntag, 26. Juli, die erste szenische Opernproduktion dieses Sommers. Der Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele findet bereits am Sonntagvormittag um 11 Uhr in der Felsenreitschule statt. Die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava wird die Festrede halten. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

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