seasons&colors mit zweiter Single: “say goodbye”

Auer – Nur knapp zwei Monate nach dem Startschuss von “seasons&colors” mit der Single “last night”, veröffentlicht der Unterlandler Musiker Simon Feichter nun bereits den nächsten Song.

“last night” erhielt und erhält weiterhin viel positiven Zuspruch. Der Song wird vor allem auf den gängigen Streaming-Plattformen gehört, ist aber auch im Radio zu hören. Für Feichter war es ermutigend zu sehen, dass sich die Musik von ‘seasons&colors’ bereits mit dem ersten Release Gehör verschaffen konnte.

Mit “say goodbye” will er nun eine andere Facette dieses neuen Projekts vorstellen. Die emotionale und musikalisch teils minimalistische Ballade zeigt eine andere Seite im Vergleich zur Synth-Pop Nummer “last night” und unterstreicht somit die Vielfalt des Projekts “seasons&colors”.

https://www.suedtirolnews.it/wp-content/uploads/2023/12/Seasons-_-Colors-Say-Goodbye-MASTER-MP3-320kbps.mp3

Die Single ist eine Hommage an Simons Großmutter, die eine bedeutende Rolle in seinem Leben spielte. Sie erzählt von der Herausforderung, Abschied zu nehmen und von der starken Verbindung, die über den Verlust hinaus besteht. Simon sagt: “In ‘say goodbye’ teile ich meine ehrlichen Gefühle zum Verlust meiner Großmutter. Es ist eine Hommage an die Bedeutung, die sie in meinem Leben hatte.

Die Personen, die uns geprägt haben, bleiben auf eine gewisse Weise immer bei uns.”

“say goodbye” ist seit dem 08.12.2023 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.