SHB möchte Erinnerungstafel bei damals besetzter Schule

Bozen – Eine Erinnerungstafel bei der ehemaligen Kaiserin Elisabethschule in der Sparkassenstraße in Bozen möchte der Südtiroler Heimatbund (SHB) anbringen. Diese deutsche Schule wurde damals am 1. Oktober 1922 von den faschistischen Horden besetzt und die 700 Schüler und deren Lehrpersonen nach Hause geschickt.

Am darauffolgenden Tag wurde bekanntlich das Bozner Rathaus gestürmt und der demokratisch gewählte Gemeinderat abgesetzt.

Bei einem Lokalaugenschein hat der SHB auch bereits einen Platz für die Gedenktafel gefunden, an dem bereits früher einmal eine Tafel angebracht war.

„Nun haben wir den Bürgermeister, den Vizebürgermeister sowie die zuständige Stadträtin angeschrieben und ihnen unseren Vorschlag unterbreitet und hoffen auf eine Zustimmung“, so SHB-Obmann Roland Lang.