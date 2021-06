Sprachenmediathek organisiert Gesprächsrunden zur russischen Kultur

Am 26. Juni und am 3. Juli

Meran – Russische Spuren kann man in Meran gar einige finden. Um kulturelle und sprachliche Aspekte Russlands auch für Jugendliche greifbar zu machen, wurde die Veranstaltungsreihe “Art Rus” initiiert. Entstanden ist diese unter der Regie des Jugendzentrums “Strike Up” und in enger Zusammenarbeit mit der Sprachenmediathek Meran, mit dem Ämtern für Jugendarbeit und jenem für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen der italienischen Kulturabteilung und mit dem Russischen Zentrum Borodina Meran.

“Die Kultur macht es uns leichter, uns einer anderen Sprache zu nähern. Das Projekt ‘Art Rus’ folgt dieser Überzeugung und vernetzt dabei gleichzeitig unterschiedliche Akteure. Alle beteiligten Partner, jeder in seinem Fachgebiet, unterstützt damit unsere Jugend, erweitert derern Horizont und ermöglicht eine Weiterbildung im Bereich der Sprachkompetenz”, ist Landesrat Giuliano Vettorato überzeugt.

Die drei Veranstaltungen sind zwei Schwerpunkten gewidmet: Um an das 60-jährige Jubiläum des Weltraumflugs von Kosmonaut Juri Gagarin zu erinnern, ist zum einen das Thema Weltraum zentral. Das zweite Schwerpunktthema ist jenes des Impressionismus, im besonderen Gedenken an den russischen Meisterkünstler Vasiliy Kandisky.

Die Auftaktveranstaltung fand am Freitag vergangener Woche (18. Juni) statt. Es stehen nun noch zwei weitere Termine an: Samstag, 26. Juni ab 10.00 Uhr im Zentrum Borodina und am Samstag, 3. Juli (wiederum ab 10.00 Uhr) im Jugendzentrum Strike Up. Die Anmeldung dazu ist noch möglich, Informationen gibt es im Jugendzentrum Strike Up Meran (Info@strikeup.it oder telefonisch unter 349 3089722 bzw. 327 3290135).