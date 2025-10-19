Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Stoanerne Mandln” weisen den Weg zu olympischen Stätten
Zeitgenössisches Kunstwerk - VIDEO

“Stoanerne Mandln” weisen den Weg zu olympischen Stätten

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 16:26 Uhr
251019_Rotonda Dobbiaco_CIG0636812025__jacopocoen_026
LPA/Jacopo Coen
Schriftgröße

Von: mk

Toblach – In 110 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026. Um Olympia auch in Südtirol sichtbar zu machen, wurde in den vergangenen Wochen an mehreren Orten eine Steininstallation angebracht, die von den olympischen Werten inspiriert wurden. An fünf strategischen Verbindungspunkten zwischen den olympischen Austragungsorten sind die Stoanerne Mandln zu sehen.

JW Video Hf93iSeC-WMEAbbiU

Damit werden Figuren, die seit Jahrhunderten auf Bergpässen und Hochebenen in Südtirol aufgestellt werden, mit den olympischen Symbolen verbunden. Die Installationen wurde von der Firma Pertoll aus Eppan umgesetzt, die Idee und das Konzept zu den Stoanernen Mandln stammt von den Boznern Mario Varesco und Marco Fontanesi.

Am 19. Oktober wurde eines der fünf Werke (die anderen werden beziehungsweise sind bereits in St. Lorenzen, Antholz, Auer und Vetzan/Schlanders aufgestellt) am Eingang des Zentrums von Toblach im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher, dem Toblacher Bürgermeister Martin Rienzner sowie Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Sportwelt, darunter der in Toblach geborenen und aufgewachsenen ehemaligen Biathletin Stephanie Santer, offiziell enthüllt.

Fünf Ringe, fünf Steine, fünf Anlagen

Für Landeshauptmann Kompatscher schlägt die Stein-Installation, die für die fünf olympischen Ringe steht, eine Brücke zwischen lokalen Traditionen und internationalem Sportgeist. Er betonte bei der Enthüllung des Werkes in Toblach daher auch die olympischen Werte, die sich im Kunstwerk widerspiegeln: “Friede, Wettkampf, Respekt und Gemeinschaft: Diese Werte wollen wir auch für die Zukunft bewahren.” Das Kunstwerk stehe an der Straße, die von Toblach nach Cortina d’Ampezzo führt und 1956 anlässlich der Olympischen Winterspiele erbaut wurde, führte der Toblacher Bürgermeister Rienzner aus und ergänzte: “Unser Dorf, das viele Sportgrößen beheimatet, erfüllt die Errichtung dieser Olympia-Installation mit Stolz.

Die ehemalige Langläuferin Stephanie Santer unterstrich die Bedeutung, die ein Sportereignis wie die Olympischen Spiele für neue Generationen an Sportlerinnen und Sportler habe: “Die Winterspiele zu Hause sind eine wichtige Inspirationsquelle und motivieren an die eigenen Träume zu glauben.” Auch Hansjörg Raffl, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville und Silbermedaillengewinner in Lillehammer 1994 im Doppelsitzer im Kunstbahnrodeln, hob die Bedeutung der bevorstehenden Winterspiele hervor: “Die ganze Welt kann bei den Spielen die Schönheiten unserer Heimat und ihre Besonderheiten kennenlernen. Darum wird Olympia für Südtirol ein ganz besonderes Ereignis werden.”

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
49
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Kommentare
27
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 