Studium Generale: Einschreibungen fürs zweite Semester ab sofort möglich

Bozen – Von den Sozialwissenschaften bis zur Wirtschaft, von den Sprachen bis hin zu Design oder den Naturwissenschaften – die angebotenen Lehrveranstaltungen sind vielfältig und ermöglichen es den Studierenden, sich einen sehr individuellen Studienplan zusammenzustellen. Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher, italienischer oder englischer Sprache angeboten, Standorte sind Bozen, Brixen, Bruneck und Meran. Die Einschreibung ist vom 2. bis 13. Februar möglich.

Das Studium Generale der Freien Universität Bozen ist ein interdisziplinärer Studiengang, der all jenen offen steht, die ihre Kenntnisse in verschiedenen Wissensgebieten erweitern möchten. Das Angebot reicht von Sprachen, Kultur, Sozial- und Rechtswissenschaften bis hin zu Technik und Wirtschaft, von Themen wie Kindererziehung bis hin zu Kreativität, Kommunikation und Nachhaltigkeit. „Menschenrechte“, „Die Geschichte der Frau im digitalen Design“ oder „Das Nahrungsversorgungssystem heute und morgen“. Dies sind nur einige Kurse, die im zweiten Semester des laufenden Studienjahres innerhalb des Studium Generale angeboten werden.

Auf der Webseite können Sie das Kursangebot des im März beginnenden Sommersemesters einsehen, unterteilt in sechs Themenblöcke („Streams“): „Technik und Wirtschaft“, „Kreativität und Kultur“, „Elternschaft, Eltern und Familie“, „Sozialwissenschaften und Recht“, „Sprachen und Kommunikation“, „Nachhaltigkeit“. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vorlesungsreihe der Nachhaltigkeit, die von der Freien Universität Bozen als Hauptpartner der Allianz der Forschung und Lehre für Nachhaltigkeit in Südtirol organisiert wird.

Die Anmeldungen für das zweite Semester sind vom 2. bis 13. Februar möglich. Die Vorlesungen finden vorwiegend am Campus in Bozen statt, aber auch in Brixen, Bruneck und Meran sind Lehrveranstaltungen geplant. Das Studium Generale sieht den Erwerb von 30 Credits über einen Zeitraum von maximal drei Jahren vor. Die Kurse werden semesterweise angeboten. Abiturienten erwerben für jede bestandene Prüfung im Studium Generale Leistungspunkte, die für die Einschreibung in einen Studiengang anerkannt werden können. Auch ohne Matura ist die Teilnahme möglich, nur können keine Credits für ein künftiges Studium erworben werden.

Die Einschreibung für das zweite Semester des Studium Generale erfolgt online unter https://www.unibz.it/en/faculties/further-courses/studium-generale/.