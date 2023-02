Südtiroler Heimatbund fordert Tiroler Verdienstkreuz für Marlinger Feuerwehr

Bozen/Marling – Der Südtiroler Heimatbund schlägt die Freiwillige Feuerwehr von Marling für die diesjährige Verleihung des Tiroler Verdienstkreuzes vor. “Sie hat in den letzten Tagen unter Kommandant Andreas Gögele mit großem Einsatz und bis zum Umfallen den Brand am Marlinger Berg zusammen mit den Feuerwehren aus der Nachbarschaft gelöscht. Stellvertretend für alle anderen Feuerwehren, dem Zivilschutz, Polizei usw. sollte mit dieser hohen Auszeichnung der selbstlose Einsatz aller Frauen und Männer zur Bekämpfung des Waldbrandes in diesem unwegsamen Gelände gewürdigt werden”, so Obmann Roland Lang.

“Der Brand auf einer Fläche von knapp 18 Hektar verlangte den Einsatz von mehr als 250 Feuerwehrleuten. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die vielen Freiwilligen Feuerwehren in jeder Gemeinde Südtirols notwendig sind, um bei Gefahr zur Stelle zu sein. Gottseidank gab es beim Waldbrand auf dem Marlinger Berg keine Verletzten und keine Toten”, heißt es weiter.

“Der Südtiroler Heimatbund möchte in dieser Aussendung auch an den Freiheitskämpfer und Feuerwehrkommandanten Otto Petermair erinnern. Bei einem Buschbrand oberhalb der Gand in Eppan am 29. April 1975 kam Petermeier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frangart und Freiheitskämpfer der sechziger Jahre, während der Löscharbeiten auf tragische Weise ums Leben”, so Lang.

Der Südtiroler Heimatbund dankt abschließend allen, die bei der Bekämpfung des Waldbrandes am Marlinger Berg geholfen haben. “Ohne Euch würde der Waldbrand weiter wüten und sich ungehindert ausbreiten”, so SHB Obmann Roland Lang.