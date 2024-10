“Tag der Zweisprachigkeit”: Veranstaltungsreihe beginnt am 23. Oktober

Von: mk

Bozen – Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, findet der heuer dritte Termin der Veranstaltungsreihe “Tag der Zweisprachigkeit” am Sitz der Dienststelle, in der Südtiroler Straße 50 in Bozen, statt. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, den schriftlichen Prüfungsteil der Zweisprachigkeitsprüfung zu simulieren. Die Veranstaltung wird von der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen und vom Multisprachzentrum Bozen/Kulturzentrum Trevi organisiert.

Um an der Prüfungssimulation teilzunehmen, ist eine Online-Anmeldung bis zum 13. Oktober über diesen Link nötig. Neben den Prüfungssimulationen mit individuellem Feedback vonseiten der Prüfungskommission werden die wichtigsten Infos zu Anmeldung und Ablauf Zweisprachigkeitsprüfung sowie weitere Möglichkeiten, den Zweisprachigkeitsnachweis zu erwerben, vorgestellt. Darüber hinaus stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Multisprachzentrums Bozen ganztägig mit nützlichen Tipps für das selbstständige Erlernen von Sprachen zur Verfügung und geben Informationen über die Dienste, Mediendateien und Onlineressourcen des Multisprachzentrums, welche für die Prüfungsvorbereitung von Nutzen sein können.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer simulieren den schriftlichen Prüfungsteil, indem sie einen Text in deutscher oder italienischer Sprache des Niveaus ihrer Wahl verfassen. Nach der Korrektur des Textes erhalten sie in einem persönlichen, circa 10-minütigen Gespräch mit der Prüfungskommission ein individuelles Feedback mit Tipps für die weitere Prüfungsvorbereitung. Es handelt sich also um eine einmalige Gelegenheit, um die eigene Sprachkompetenz kennenzulernen und Prüfungsängste abzubauen.

Das vollständige Programm und die Anmeldemodalitäten sind zu finden unter: http://www.provinz.bz.it/tag-zweisprachigkeit. Weitere Informationen unter: 0471 413900 oder zdp@provinz.bz.it.