Vahrn zeigt Flagge – ein Zeichen für Tirol

Vahrn – Seit kurzem weht am Golser Hügel stolz die Tiroler Fahne – und das das ganze Jahr über. Verantwortlich für dieses patriotische Symbol ist die Schützenkompanie Vahrn, die sich aktiv an der landesweiten Aktion des Südtiroler Schützenbundes beteiligt. Unter dem Motto „Tirol zeigt Flagge“ setzt sich der SSB dafür ein, das Tiroler Bewusstsein im Land stärker sichtbar zu machen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Südtiroler Schützenbund in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken und Kompanien rund 40 feste Standorte ausgewählt, an denen die Tiroler Fahne dauerhaft gehisst wird. Dabei handelt es sich oft um geschichtsträchtige und symbolträchtige Orte, oder – wie bei uns in Vahrn – um Plätze, die verkehrstechnisch gut sichtbar sind. Diese Standorte sollen nicht nur das Tiroler Landesbewusstsein betonen, sondern auch Besucher aus nah und fern dazu anregen, über die Geschichte und Identität Tirols nachzudenken.

Die Schützenkompanie Vahrn bedankt sich herzlich bei allen, die dieses Projekt unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt Markus Hofer, dem Eigentümer des Grundstücks, der den Schützen seinen Grund für diese Aktion großzügig und unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.

Die Vahrner Schützen sind überzeugt, mit dieser Initiative ein klares Zeichen für unsere gemeinsame Heimat, unser Tiroler Landesbewusstsein und unsere Identität als Tiroler zu setzen. Gleichzeitig möchten sie ein deutliches Signal gegen das Vergessen unserer Geschichte aussenden.