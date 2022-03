Vertrauen: “Thema”-Abend am 15. März in Bozen

Bozen – Vertrauen ist von zentraler Bedeutung für das Leben: Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in die Anderen, in den Partner oder die Partnerin, Vertrauen ins Leben. Aber wie gewinnt man Vertrauen? Was trägt dazu bei und was hindert daran zu vertrauen? Auch Gesellschaft braucht Vertrauen, um zu funktionieren: Die Menschen benötigen Vertrauen – beispielsweise in die Politik, die Institutionen, die Medien. Wann ist es gut zu vertrauen und wann vielleicht schädlich?

Das Vertrauen und der Umgang damit, stehen im Mittelpunkt der nächsten Abendveranstaltung der Reihe “Thema: Mensch und Gesellschaft”, zu der die Landesabteilung Deutsche Kultur am Dienstag, 15. März 2022, ins Landhaus 1 in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1, einlädt.

Nach der Begrüßung durch Kulturlandesrat Philipp Achammer wird die Heilpraktikerin für Psychotherapie und Leiterin des Institutes für triadische Systemik in Konstanz, Gabriela von Witzleben, darüber sprechen, wie im Hinblick auf Vertrauen die Balance zwischen Zweifel und Gewissheit gefunden werden kann. Den Widerspruch, dass alle Vertrauen beanspruchen, aber niemand vertrauen will, analysiert in der Folge in online Zuschaltung der Professor für Philosophie an der Universität Luzern, Martin Hartmann.

Es folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema “Misstrauen oder Vertrauen”, an der die beiden Referenten sowie die systemische Erlebnispädagogin und Jugendarbeiterin im Jugendzentrum Papperlapapp in Bozen, Ulrike Huber, die Bozner Fachärztin für Allgemeinmedizin und Komplementärmedizin, Verena Delmonego, teilnehmen. Kathrin Bragagna von RAI Südtirol moderiert den Abend, der auch live im Hörfunk von Rai Südtirol übertragen wird.

Die Veranstaltung “Vertrauen?” der Reihe “Thema” ist nach Anmeldung (bis 13. März unter bit.ly/kultur-thema oder Tel. 0471 412 923 oder karen.obexer@provinz.bz.it) ist frei zugänglich. Beginn ist um 20.00 Uhr.