Vollversammlung der Berufsgemeinschaft der Religionslehrer wählt Vorstand

C. Calabrese

Von: mk

Bozen – Am vergangenen Freitag fand im kleinen Saal des Bozner Pastoralzentrums die Jahresvollversammlung der Berufsgemeinschaft der Religionslehrerinnen und Religionslehrer statt.

Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher, politischer und schulischer Institutionen wohnten der Versammlung bei. Der Leiter des Amtes für Schule und Katechese, Andrea Bailoni betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die Schule sich in einer Situation befinde, in der sie sich neu finden müsse. Bailoni zeigte sich auch überzeugt, dass der Religionsunterricht besonders wertvoll sei und man nicht locker lassen sollte.

Landesrat Philipp Achammer ging in seiner Stellungnahme auf die aktuelle schulische Situation in Südtirol ein. Ohne beschönigen zu wollen, hob er hervor, dass man nicht trennen, vielmehr integrieren müsse und heute Wertevermittlung wichtiger denn je sei. Er betonte, dass Schritt für Schritt der alternative Unterricht für jene Schülerinnen und Schüler, die vom Religionsunterricht abgemeldet sind, eingeführt werden wird.

KSL-Vertreterin Sonja Reinstadler begrüßte die Anwesenden mit einfühlsamen und aufmunternden Worten. Frau Inspektor Agnes Irsara begann ihre Begrüßungsrede mit der Erzählung eines Ereignisses. Sie berichtet von einem Lehrer, der ihr gestanden hatte, dass er dabei war, das Handtuch zu werfen. Ein Lehrer, der nur deshalb die Kraft hatte weiterzumachen, weil er im Religionsunterricht den Sinn gefunden hatte, dennoch Dozent zu bleiben.

Inspektor Alber stellte klar, dass in einer Schulwelt, in der soziale Heterogenität gegeben ist, Religion notwendig ist, um die kulturelle und religiöse Vielfalt wahrnehmen zu können. Zudem betonte er, dass der Ethik-Unterricht nicht verunsichern sollte, sondern als Chance zu sehen sei.

Der Dekan der PTH Martin Lintner zeigte sich überzeugt, dass das Fach Ethik das Profil des Religionsunterrichts stärken wird und die Religionslehrerinnen und Lehrer sich vermehrt profilieren werden können.

Nach den Grußworten und formellen Abhandlungen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nicht mehr im Vorstand sind Ricardo Brands da Silva und Manuela Hochrainer, die lange im Vorstand tätig waren. Claudio Calabrese, Marlies Pixner und Jurgita Ubartaite wurden bestätigt. Franzika Fuchsberger wurde als neues Mitglied gewählt.