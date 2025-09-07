Yifan Wu gewinnt den 65. Busoni-Klavierwettbewerb

Von: mk
Bozen – Am heutigen Sonntagvormittag hat im Stadttheater Bozen die Finalrunde der 65. Ausgabe des Internationalen Ferruccio-Busoni-Klavierwettbewerbs stattgefunden. Begleitet vom Haydn-Orchester von Bozen und Trient unter der Leitung von George Pehlivanian spielten Sandro Nebieridze, Yifan Wu und Christos Fountos Werke von Beethoven und Rachmaninow. Die Jury unter Vorsitz von Sir David Pountney kürte Yifan Wu für seine Interpretation von Beethovens 3. Klavierkonzert op. 37 zum Sieger.
Der zweite Preis wurde an Sandro Nebieridze für dessen Interpretation von Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 verliehen, Christos Fountos belegte mit Rachmaninows 1. Klavierkonzert op. 1 den dritten Platz.
Die weiteren Platzierungen: Zhonghua Wei (vierter Platz), Elia Cecino (fünfter Platz) und Zeyu Shen (sechster Platz).
Christos Fountos erhielt den Sonderpreis für Kammermusik, Yangrui Cai für die beste Interpretation eines Werkes von Busoni, Zhonghua Wie für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes, Yungyung Guo den neu geschaffenen Pollini-Preis und Jialin Yao den Chopin-Preis.
Hauptpreise
Busoni-Preis| 30.000 Euro gestiftet von der Stadt Bozen YIFAN WU
Zweiter Preis| 10.000 Euro gestiftet von der Stiftung Cassa di Risparmio SANDRO NEBIERIDZE
Dritter Preis| 5.000 Euro gestiftet vom Fremdenverkehrsamt Bozen CHRISTOS FOUNTOS
Vierter Preis| 4.000 Euro gestiftet von der Volksbank: ZHONGHUA WEI
Fünfter Preis| 3.000 Euro gestiftet vom Rotary Club Bozen: ELIA CECINO
Sechster Preis| 2.500 Euro gestiftet von der Messe Bozen: ZEYU SHEN
Sonderpreise (Auswahl)
Maurizio Pollini-Preis (gestiftet von Milano Musica) | 5.000 Euro YUNGYUNG GUO
Preis für die beste Interpretation eines Werkes von Fryderyk Chopin (gestiftet vom Fryderyk Chopin Institute) | 3.000 Euro JIALIN YAO
Kammermusik Preis (gestiftet von der Gesellschaft der Musikfreunde Bozen und der Philharmonischen Stiftung Trient) | 3.000 Euro CHRISTOS FOUNTOS
Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von F. Busoni (gestiftet von den Freunden des Busoni-Wettbewerbs) | 3.000 Euro
YANGRUI CAI
Publikumspreis (gestiftet von Binder GmbH) | 3.000 Euro YIFAN WU
Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Klavierwerks | Partnerschaft mit dem Concours International de piano d’Orléans, verbunden mit einem Auftritt bei den „Matinées du piano“. ZHONGHUA WEI
