Zusammen Filme auf der großen Leinwand erleben

Bozen – Filmfreunde können sich auch diesen Sommer auf ein gemeinsames Kinovergnügen im Freien freuen. Vom 01. Juli bis 15. August zeigt der Filmclub in Bozen im Hof der Mittelschule Aufschnaiter (Eingang Universitätsplatz) ein täglich wechselndes Programm.

Unter Einhaltung der aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften wird auf einer großen Leinwand und in bester Bild- und Tonqualität täglich ein Film gezeigt. Einlass ist um 21.00 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr. Die Vorführungen finden bei jedem Wetter statt.

Gezeigt werden Musikfilme, Filme, die sich zwischen Kult und Klassikern bewegen, Berg- und Abenteuerfilme und Publikumslieblinge des letzten Kinojahres. Die Woche vom 02. bis 08. August ist ganz den Filmen des diesjährigen Bolzano Film Festival Bozen gewidmet, dass heuer – Corona-bedingt – nur online stattgefunden hat. Zwei der ausgewählten Festivalfilme werden am 04. und 06. August im NOI Tech Park in der Bozner Industriezone gezeigt. Der erste Teil des Programms reicht vom 01. bis 23. Juli. Das Programm vom 24. Juli bis zum 15. August ist in Ausarbeitung.

Vorstellungsprogramm