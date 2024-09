Zweiter autofreier Sonntag in Innichen

Innichen verwandelt sich am Sonntag in eine autofreie Zone

Von: ka

Innichen – Am Sonntag, den 22. September 2024, verwandelt sich das Dorf Innichen von 10:00 bis 16:00 Uhr erneut in eine autofreie Zone. Die Straßen zwischen der Botenbrücke, Zimmererbrücke, Miramontibrücke sowie bei der Kreuzung Waidachstraße, Matthias Schranzhofer Straße werden für den motorisierten Verkehr gesperrt. Zum zweiten Mal bietet der autofreie Sonntag Einwohnern und Gästen die Möglichkeit, das Dorf in einer ruhigen, entspannten und umweltfreundlichen Atmosphäre zu erleben.

Die Veranstaltung wird von einer Vielzahl an Aktivitäten begleitet, die für Jung und Alt interessante Erlebnisse bereithalten. Sportbegeisterte können sich in verschiedenen Disziplinen messen, während diverse gesellschaftliche Angebote für Unterhaltung sorgen. Zahlreiche Vereine und Organisationen der Gemeinde beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Tages und tragen mit vielfältigen Angeboten zur Attraktivität des autofreien Sonntags bei.

Neben sportlichen Wettkämpfen, Spielen und kreativen Angeboten gibt es auch kulinarische Köstlichkeiten, um die Besucherinnen und Besucher zu versorgen. Zudem wird es Möglichkeiten geben, soziale Projekte zu unterstützen, wie beispielsweise eine Spendenaktion für die Krebshilfe Oberpustertal.

Der autofreie Sonntag in Innichen fand erstmals im vergangenen Jahr statt und erfreute sich großer Beliebtheit bei der Bevölkerung. Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren auf eine rege Teilnahme und laden alle dazu ein, sich aktiv einzubringen. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, den Tag mitzugestalten und gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige und lebenswerte Umwelt zu setzen.

Der autofreie Sonntag in Innichen ist eine Initiative, die nachhaltige Mobilität und die Rückeroberung des öffentlichen Raums fördert. Ziel ist es, eine umweltfreundliche Lebensweise zu unterstützen und die Gemeinschaft zu stärken, indem das Dorf für einen Tag frei von Verkehr ist.