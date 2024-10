22 rockige Kurzgeschichten: Andi Appels “Reading Rock”

Von: apa

Hätten Sie gewusst, dass Herbert Prohaska quasi die Antithese zu Rod Stewart ist? Dass Lemmy von Motörhead noch lebt – und zwar unter anderer Identität im Weinviertel, oder dass man auch Pandabären zu Burgern verarbeiten kann? Diese teils wahren, teils auf literarischer Freiheit basierenden Geschichten, aber auch andere witzige Episoden, die allesamt mit Rockmusik zu tun haben, gibt es nun im von Andi Appel und Gordon McMichael herausgegebenen Buch “Reading Rock” zu lesen.

“Lauter! Schöne Kurzgeschichten” verspricht das rund 170 Seiten starke Buch auf seinem Cover, wobei das Rufzeichen natürlich nicht ganz zufällig gesetzt wurde, kann man “Lauter!” doch als den Imperativ der Rockmusik schlechthin verstehen. Der Titel des Büchleins kommt auch nicht von ungefähr: Schon seit 2022 gibt es eine von Appel und McMichael kuratierte Eventreihe, bei deren Veranstaltungen u.a. einige der nun in diesem Buch vereinten, aber auch andere Geschichten rund um den Rock’n’Roll nebst Livemusik vor Publikum vorgetragen werden. Das Wortspiel “Reading Rock” vereint also die beiden Hauptbestandteile von Event und Buch, spielt aber auch auf das alljährliche Rockfestival in der englischen Stadt Reading an.

Warum aber ist Prohaska nun die Antithese zu Rod Stewart? Der Sir mit der Reibeisenstimme stand der Legende nach knapp vor einer Karriere als Profifußballer, entschied sich aber für die Musik. Der in Wien-Simmering aufgewachsene “Schneckerl” wiederum hatte in seiner Jugend zwischenzeitlich vom Kicken bei Ostbahn XI genug und wollte Bassist in einer Band werden. In Hannes Kropiks Geschichte “Hasenleiten” wird geschildert, wie es seinen Freunden damals gelang, den “Bertl” davon zu überzeugen, dass er für den Fußball eindeutig mehr Talent hatte. Falsch dürften sie damit nicht gelegen sein, denn es hat zumindest zur Auszeichnung als “Österreichs Fußballer des 20. Jahrhunderts” gereicht.

Roland Vogl, einst Bandleader von “Ballyhoo” und heute u.a. als Gitarrist in der Begleitband von Wolfgang Ambros tätig, schildert in einem Beitrag seinen spontanen Besuch eines Konzerts von “The Clash” als 14-Jähriger, der nicht ohne Kalamitäten verlief, und in einem anderen Text allerlei Kuriositäten, die man als Betreiber eines Rock-Beisls so erlebt (hat). Mitherausgeber Andi Appel wiederum skizziert wie eingangs erwähnt das fiktive (Weiter)-Leben Lemmy Kilmisters in der Region um Mistelbach.

Witzig zu lesen ist auch Dietmar Hoschers Erlebnisbericht über seine Begegnung mit Paul Weller, bei welcher sich der “Modfather” weit entspannter zeigte als es die strengen Interview-Richtlinien seines Managements vermuten ließen. Neben allerlei weiteren realen und erfundenen Stories rund um Banderfolge und -misserfolge gibt es aber auch Kapitel mit ernstem Hintergrund – etwa die Verhinderung eines Suizids mithilfe einer gelungenen musikalischen Inszenierung oder Musik als Therapieansatz bei Demenzerkrankungen.

Ein QR-Code verlinkt am Ende des Buches zu einer Playlist, die das Gelesene musikalisch untermalt. Und wie bereits erwähnt kann man “Reading Rock” auch live erleben. Die nächsten Termine finden am 18. und 19. Oktober unter dem Motto “Reading Rock goes Weinviertel” in Laa an der Thaya statt und am 27. Oktober gibt es im Wiener Porgy & Bess “Die große Günther, Giftler, Gammler, Plattensammler-Matinee”, bei der u.a. Andreas Vitásek und Beatrix Neundlinger mitwirken.

(S E R V I C E – Andi Appel, Gordon McMichael (Hg.): “Reading Rock. Lauter! Schöne Kurzgeschichten”, resonance Verlag, 176 Seiten, Euro 15,00)