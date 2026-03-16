98. Oscars: Spannung vor dem Finale

Von: apa

Die 98. Oscargala von Hollywood steht kurz vor dem Finale – und die Spannung steigt. Vor der Endrunde mit den wichtigsten Kategorien der Hauptdarstellenden, der Regie und der Königssparte Bester Film liegt “One Battle After Another” von Paul Thomas Anderson mit vier Oscars vor Nominierungsspitzenreiter “Blood & Sinners”, der bisher auf drei Würdigungen kommt.

Zum zweiten Mal in Folge wird die Glamourgala vom Comedian Conan O’Brien moderiert, der im Auftaktfilm im Kostüm der Hexe aus “Weapons” durch diverse in der Königskategorie nominierte Filme gejagt wurde. “Als ich letztes Jahr moderierte, stand Los Angeles in Flammen”, sinnierte der 62-Jährige zum Auftakt ironisch: “Aber dieses Jahr läuft alles super.” Zugleich verzichtete O’Brien nicht auf ernstere Töne: “Lasst uns feiern, nicht weil wir denken, dass alles gut ist, sondern weil wir arbeiten und auf Besseres hoffen.” Einige der Anwesenden müssen dabei bereits nicht mehr auf Besseres hoffen, sondern können sich bereits über Gutes freuen.

Bis dato “One Battle After Another” vor “Blood & Sinners”

Während Ryan Cooglers schwarzes Vampir-Selbstermächtigungsdrama “Blood & Sinners” von seinen 16 Nennungen bisher neun mögliche Preischancen ausließ und in der Sparte Originaldrehbuch (Coogler), Soundtrack (Ludwig Goransson) sowie Kamera (Autumn Durald Arkapaw) siegreich war, sicherte Andersons Revoluzzersatire “One Battle After Another” sich die Trophäen für das adaptierte Drehbuch, den Schnitt, die Ehrung für den am Abend abwesenden Sean Penn als bester Nebendarsteller und die Würdigung in der heuer neu eingeführten Kategorie Casting. Insgesamt ist das Werk mit 13 Nominierungen im Rennen.

Sean Penn holte sich die Ehrung für den Part als sinistrer Colonel Steven Lockjaw in “One Battle After Another” dabei nicht persönlich ab – obgleich der 65-Jährige damit in den illustren Kreis von Jack Nicholson, Walter Brennan und Daniel Day-Lewis aufstieg, die als einzige männliche Darsteller drei Oscars ihr Eigen nennen können. Mehr Goldjungen kann kein Schauspieler sein Eigen nennen.

Die 75-jährige Amy Madigan nahm hingegen mit Hexenlachen ihre erwartete, erste Oscar-Ehrung als beste Nebendarstellerin für ihren Part der diabolischen Hexe in “Weapons” entgegen und sinnierte darüber, weshalb sie sich am Vorabend die Beine rasiert habe, wenn sie heute lange Hosen trage.

“KPop Demon Hunters” holt Animationstrophäe

Wie bereits im Vorfeld fix erwartet, holte der Netflix-Hit “KPop Demon Hunters” von Maggie Kang und Chris Appelhans die Trophäe bei den Animationsfilmen und animierte die Präsentatoren zum flammenden Appell gegen die drohende Übermacht von KI in der Kunstform. Das Werk über eine KPop-Mädchenband war der meistgesehene Film auf Netflix im vergangenen Jahr.

Bei den Dokumentarfilmen setzte sich “Mr. Nobody Agains Putin” durch, in dem ein russischer Lehrer porträtiert wird, der gegen das Putin-Regime protestiert. Co-Regisseur David Borenstein ermahnte die Anwesenden in einer der wenigen politischen Anspielungen des Abends: “Wenn wir uns mitschuldig machen, wenn eine Regierung Menschen auf den Straßen unserer großen Städte ermordet, wenn wir nichts sagen, wenn Oligarchen die Medien übernehmen und kontrollieren […] stehen wir alle vor einer moralischen Entscheidung.”

Und schließlich reklamierte wie erwartet Joachim Triers Familiendrama “Sentimental Value” für Norwegen den Auslandsoscar. Österreichs Einreichung “Pfau – Bin ich echt?” hatte es indes nicht auf die Liste der Endnominierten geschafft.

Auf gleich drei Ehrungen für Kostüm, Production Design und Make-up/Haare kann Guillermo del Toros Literaturadaption “Frankenstein” blicken, verbrachte doch allein Monster-Darsteller Jacob Elordi 400 Stunden in der Maske für seinen Part. Unter anderen jubelte Burgtheaterschauspieler Felix Kammerer, der im Werk zu sehen ist, über die Ehrungen im Dolby Theatre.

Streisand würdigt Redford

Zugleich musste sich Hollywood auch an diesem Abend von den verstorbenen Größen des vergangenen Jahres verabschieden. Den emotionalen Höhepunkt stellte hier der zuvor bereits in der Gerüchteküche ventilierte Auftritt der 83-jährigen Barbra Streisand dar, die an ihren verstorbenen Freund und Filmpartner Robert Redford erinnerte: “Bob hatte Rückgrat – auf und hinter der Leinwand.”

(S E R V I C E – www.oscars.org/ )