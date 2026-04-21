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Alfons Schuhbeck bleibt bis September weiter auf freiem Fuß

Alfons Schuhbeck bleibt bis September auf freiem Fuß

Dienstag, 21. April 2026 | 17:52 Uhr
Alfons Schuhbeck bleibt bis September weiter auf freiem Fuß
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
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Von: APA/AFP

Der frühere Fernseh- und Promikoch Alfons Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß. Der rechtskräftig zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilte 76-Jährige sei weiterhin nicht haftfähig, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Dienstag mit. Eine Haftvollstreckung sei auch in einem Gefängnis mit Krankenabteilung nicht umsetzbar. Dies habe ein Gutachter festgestellt, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft verlängerte auf Grundlage des Gutachtens die Unterbrechung der Haft bis mindestens zum 4. September. Schuhbeck war bereits seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr im Gefängnis. Nach Angaben seiner Verteidiger leidet der kurz vor dem 77. Geburtstag stehende Koch an einer unheilbaren Krebserkrankung.

Schuhbeck wurde im vergangenen Jahr rechtskräftig wegen Subventionsbetrugs und Insolvenzverschleppung verurteilt. In einem ersten Prozess war er wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die vier Jahre und drei Monate Haft sind die Gesamtstrafe für beide Tatkomplexe. Schuhbeck kassierte für seine verzweigte Unternehmenskette staatliche Coronahilfen, obwohl die Unternehmen bereits pleite waren. Der ehemalige Sternekoch, Koch des FC Bayern München und zahlreicher Promievents sitzt nach Angaben seines Insolvenzverwalters auf 27 Millionen Euro Schulden.

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