Andrea Berg serviert wieder “Hühnersuppe für die Seele”

Von: APA/dpa

Seit mehr als drei Jahrzehnten versetzt Andrea Berg ihre Fans in Schlagerseligkeit, sie füllt auf ausverkauften Tourneen die Hallen, verkaufte bisher mehr als 16 Millionen Tonträger. Am Freitag (18.10.) erscheint ihr neues Album, schlicht “Andrea Berg” betitelt. Drei Jahre habe sie an den Songs gearbeitet, so Berg. “Da muss man ein Langstreckenläufer sein, denn jede Geschichte ist von mir, jedes Wort ist von mir.”

“Da ist genau das drin, was draufsteht”, betonte die 58-Jährige im Gespräch mit der dpa. Berg blieb ihrer Linie treu, auch ihr neues Album ist fest in Schlager-Hand. “Ich ändere meinen Stil nicht”, sagte der Schlagerstar. Neu erfinden müsse sie sich nicht. “Ich mache weiter mit den Songs und Texten, weil ich merke, dass es den Menschen etwas gibt, dass sie Halt in meiner Musik finden.” Sie wolle sich nicht auf andere Pfade begeben. “Ich möchte Schlager machen. Und das ist mir genug.” Entertainerin sei sie. Nicht mehr und nicht weniger.

Berg bezeichnet ihre Musik als “Hühnersuppe für die Seele”. Berg möchte “den Menschen immer etwas an die Hand geben, ohne dieses schwere Selbstmitleid, diese schreckliche Drama-Kompensation.” Oder wie sie es auch nennt: “Flügel geben, weil jeder sein eigenes Päckchen zu tragen hat.” Geteiltes Leid sei ja schließlich halbes Leid. “Und wenn ich meine traurigsten Momente, also wenn ich den Schmerz aufschreibe und ihn auf so ein Album packe, dann ist es ja auch für Menschen eine Hilfe, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden.”

Das neue Album habe sie unter anderem versucht, positiv zu gestalten. “Ich wollte diese Leichtigkeit transportieren, ohne oberflächlich zu sein”, erzählte sie. Ein bekennendes Schlageralbum sei das neue Werk. “Es hat eine entsprechende Tiefe und dennoch besitzt es Disco-Fox-Melodien. Man hört diese Leichtigkeit heraus, mit der man dem Alltag entfliehen und auch ein bisschen flirten kann.”

Schlager sei derzeit überaus gefragt, davon ist Berg überzeugt. “Wir sind grad auf einer richtig guten Welle”, sagte sie. “Den Schlager gab es schon immer, aber mittlerweile ist er gesellschaftsfähiger geworden. Der Schlager ist nicht mehr so ein Nischending, wo man sich vielleicht auch ein bisschen für schämt.”

Vom kommenden Februar an will die gebürtige Krefelderin die neuen Songs und Bestseller wie “Du hast mich tausendmal belogen” und “Diese Nacht ist jede Sünde wert” auf einer großen Arena-Tour auf die Bühne bringen. Unter dem Motto “Party, Hits, Emotionen – Die Tournee” singt sie 2025 auch in Österreich: am 6.2. in Salzburg (Salzburgarena), am 7.2. in Graz (Stadthalle) und am 8.2. in Wien (Stadthalle). Außerdem tritt sie am 6. April im Rahmen des “Top of the Mountain Spring Concert” auf der Idalp in Ischgl auf. “Auf der Bühne bin ich eine Rampensau”, sagte sie. Im richtigen Leben, da sei sie hingegen nicht so extrovertiert, sondern eher ein wenig zurückhaltend.